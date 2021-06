«Melkebruk under 30 kyr gis prioritet»

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sitatet er hentet fra Norges Bondelags primærkrav i jordbruksforhandlingene i år, i omtalen av den ekstra investeringspakka vi krevde for å møte løsdriftskravet.

Bondelaget vil også heve taket for investeringsstøtten til 3 mill. kroner for investeringer i melkefjøs. Tiltaket vil nettopp redusere behovet for å utvide produksjonen og skaffe mer kvote ved omlegging og investering. Her er altså faglaga Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget helt på linje.

I føringene for IBU-midlene foreslo Staten i sitt tilbud å prioritere fornying av fjøs med 15–30 kyr. Vi ønsker å endre dette til «under 30 kyr», og vil jobbe for det.

Ja, jeg er enig med Ivar Molde, Bondebladet den 2. juni, det han sier om at uten investeringsmidler, kan det oppfattes som ei styrt avvikling av fjøs som har under 15 kyr. Både på små og større gårder er de avhengig av å få dekket deler av kostnadene til å investere i nye fjøs.

Bondelagets inngang har vært, og er fortsatt, at det er Stortinget som har vedtatt at storfe skal i løsdrift i 2034, og da må de gjøre bøndene i stand til det. Løsdriftskravet ble vedtatt i 2004 og ble gitt ti års utsettelse ved jordbruksoppgjøret i 2016. Vi ønsker ikke en ytterligere utsetting av løsdriftskravet.

Ivar Molde sier at det er de som har små fjøs som tjener penger. Jeg vil snu på det, og si at det er de som ikke har for mye kapital bundet i fjøset gjennom høy gjeld, som tjener penger. Gjeldsgraden i landbruket er høy.

Nettopp derfor er vi nødt til å ha med oss statlige investeringsmidler som dekker opp deler av kostnadene når det er nødvendig å bygge nytt. Hvis ikke, mister vi mange bønder og melkekyr på veien, og klarer ikke å ta hele landet i bruk til matproduksjon. Det målet deler vi med Molde.