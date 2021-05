Meieristrid og bondeopprør

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tines nye våpendrager, kommunikasjonsdirektør Buene, fortsetter i BB 3. mai sitt forsøksvise angrep på alle som mener Tine bør ha reell konkurranse, oss iberegnet. Fra toppen av konsernets palass skyver han de gjenværende 9 140 melkebøndene foran seg mot frontlinjen, mens han skyter mot Stortinget og de få tiltak som forsøker å utligne de store fordeler Tine har i konkurransen – utviklet gjennom lang tid som både markedsregulator og tidligere monopolist.

Buene mener vi har begrunnet våre påstander dårlig, og at presisjonsnivået er lavt. Det er fristende med en lettere omskriving av Snorre Sturlasons ord fra Einar Tambarskjelves munn: «For veik, for veik er Hovlands bue!». Men selv om den egentlige hærfører for Tine, Hovland, ikke tør å svare oss direkte, skal vi gjøre et nytt forsøk på å presisere saken.

Buene (og Hovland?) påstår at alle aksjeselskaper vil se på melkeprisen som en «ren råvarekostnad som ønskes så lav som overhodet mulig», og han hevder at vi på «nedlatende vis mener å vite bedre enn eierne selv, hvordan selskapet (Tine) skal organiseres. Buene har null belegg for at vi skal ha ment det siste. Tvert imot skrev vi at vi har respekt for bondens valg. Buene berører likevel – kanskje noe ufrivillig? – kjernen i meieristriden med uttrykket «ren råvarekostnad».

Det er et bondeopprør på gang, der et hovedtema er at inntektsbegrepet som landbrukspolitikken bygger på – vederlag til arbeid og egenkapital – må splittes opp slik at bonden kan få dekket egenkapitalkostnadene før en «riktig arbeidsinntekt» beregnes. Da er det dristig – eller kanskje dumdristig – av Tine å nekte å realitetsorientere seg gjennom å splitte også utbetalingen fra samvirket i en egenkapitalavkastningsdel og en «ren råvarepris». Dette er helt nødvendig hvis bondens kapitalkostnader skal kunne skilles ut fra den inntekt som skal følge nedlagt arbeid på eget gårdsbruk.

Bondeopprøret har belyst at bonden må kryssubsidiere egen arbeidsinntekt fra det man i alle andre næringer ville krevd av normal egenkapitalavkastning fra investeringer i egen arbeidsplass. På dette punktet støtter vi bøndenes krav fullt ut. Men skillet mellom kapital og arbeid må gjennomføres konsekvent; at bonden historisk har investert i foredlingsindustri, betyr ikke at avkastning av denne skal legges inn i den råvareprisen bonden bør ha.

Kapitalinnsats i foredlingsindustri, og kapitalinnsats i et gårdsbruk, må honoreres separat, og begge må holdes adskilt fra honorering av arbeidsinnsatsen. Bare slik kan samfunnets ressursbruk bli kostnadseffektiv, gjennom realistiske faktorpriser. Og det er ingen tvil om at det ligger egenkapitalavkastning i melkepris til bonde, for hvor skulle normal avkastning fra generasjoners investeringer i Tine ellers ta veien?

For bedriften Tine spiller det ingen rolle om (hele eller deler av) kapitalavkastningen ligger inne i melkepris mellom Tines interne avdelinger. Det flytter bare egenkapitalkostnader mellom avdelingene. Tunge utredninger viser at det er tilfelle, men for å tallfeste det mer eksakt må Tine takseres. Tine hevder frekt at alt er greit fordi konkurrentene betaler samme (høye) pris som Tine benytter mellom sine interne avdelinger «Industri» og «Råvare».

Men det er selvsagt ødeleggende for konkurrentene at de må betale for Tines foredlingskostnader i tillegg til sine egne. Og bonden taper også her når egenkapitalkostnadene kamufleres, fordi Tine da kan tillate seg lavere effektivitet enn konkurrentene. Og det bidrar heller ikke til å øke melkevolumene.

Dessuten er det konkurranseskadelig at konkurrentene må subsidiere Tine gjennom dobbeltbetaling for monopoltjenesten overføringsfrakt under markedsregulators forsyningsplikt. Men Tine nekter innsyn i disse beregningene, selv om slikt innsyn har vært forskriftsfestet. Slik opptrer ikke en som åpent og ærlig ønsker å bidra til like konkurransevilkår. Og Tine, som er myndighetenes valgte markedsregulator i landbrukspolitikken, bør ikke få lov til å opptre slik.

I motsetning til Buene tror vi at melkebonden er så redelig at dersom sannheten kommer for en dag, så vil ikke melkebonden ønske å behandle sine konkurrenter på denne måten. Det er viktig å ha en sterk og effektiv nasjonal foredlingsindustri, for importen kommer i form av ferdigvarer, sågar kanskje fra Tines egen utenlandssatsing. Og det ville i tillegg vært en besparelse for melkebonden å slippe bruttobeskatning av kapitalavkastningen fra gårdens investeringer i meierisamvirket gjennom flere generasjoner. Men for å opprettholde egne posisjoner og bonuser, er selvsagt både Hovlands og Buenes bondefiendtlige argumentasjon forståelig. Riktignok lett å gjennomskue.

Begge forfattere har hatt oppdrag for uavhengige meieriselskaper.