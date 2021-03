Med rett til å reparere

Av Håken Hveem, Hamar

I flere tiår gjorde mange bønder sine egne reparasjoner. Gårdsutstyr, i likhet med alle ting i våre liv, drives i økende grad av programvare. Selv om denne programvaren har økt effektiviteten og miljøvennlighet i form av reduserte utslipp, har den også tillatt produsenter å ta økende kontroll over reparasjonsprosessen.

Som biler blir landbruksutstyr i økende grad kontrollert av et forseggjort og komplekst nett av datasensorer. Når en av disse sensorene merker en feil, uansett hvor liten eller alvorlig, setter den maskinen i «limp home modus». Dette gjør at bønder kan bevege maskinen sakte, men ikke bruke den fullt ut. Når problemet er diagnostisert og reparert, tømmes feilkoden, og maskinen kan fortsette å jobbe.

For å unngå de drakoniske programvarelåsene som John Deere og andre produsenter setter på traktorene de selger, har bønder i hele USA begynt å hacke utstyret sitt med firmware, som er hacket i Øst-Europa og kan skaffes på betalte onlineforum.

Traktorhacking blir stadig mer populært i USA, fordi produsenter har gjort det umulig å utføre «uautoriserte» reparasjoner av gårdsutstyr. Dette ser bønder i USA på som et angrep på deres suverenitet, rett til å selv reparere, og muligens en eksistensiell trussel mot levebrødet sitt, hvis traktoren går i stykker på ett upassende tidspunkt.

En lisensavtale fra John Deere i oktober 2017, som selskapet krevde at bønder i USA skulle undertegne, forbyr nesten all reparasjon og modifisering av landbruksutstyr, og hindrer bønder i å saksøke for «avlingstap, tapt fortjeneste, tap av goodwill, og så videre.» Avtalen gjelder alle som vrir om nøkkelen eller på annen måte bruker en John Deere maskin med innebygd programvare.

I september 2018 ga en handelsgruppe i USA, som representerer John Deere og en serie andre produsenter av traktor- og landbruksutstyr, et løfte. De lovet at John Deere og andre traktorprodusenter fra 1. januar 2021 ville gjøre reparasjonsverktøy, programvare og diagnostikk tilgjengelig for massene.

Dette har ikke forandret situasjonen noe i USA, da det ikke har tredd i kraft noen lov som gjør det mulig å få tak i egnet programvare lovlig. Det betyr at for eksempel bare John Deere-forhandlere og «autoriserte» verksteder kan jobbe med nyere traktorer.

Dette resulterer i problemer, som at du bytter en girkasse selv, eller om en mekaniker som ikke er en del av John Deere gjør jobben, så kan en potensielt stå der med en traktor som ikke vil starte, fordi girkassen ikke godkjennes av datahjernen som sitter i traktoren. En må da ha en serviceperson fra John Deere som må komme og autorisere delen mot datahjernen.

En kan heller ikke få ut diagnosedata, uten å ha korrekt programvare installert på en PC som kobles til traktoren, og denne programvaren er ikke fritt tilgjengelig. En kan heller ikke modifisere traktoren, til å gå på for eksempel metan produsert fra grisemøkk.

Ett lignende problem inspirerte hackeren Richard Stallman til å finne opp programvare med åpen kildekode på 1980-tallet. Da en eksperimentell laserskriver som ble donert til MIT av Xerox skapte problemer, prøvde Stallman å utvikle en programvarefiks, slik at han kunne hjelpe alle som brukte skriveren. Han oppdaget raskt at kildekoden til maskinen var proprietær – en dum begrensning som forhindret ham i å hjelpe sine kolleger.

Stallman og mange andre står bak ideen om åpen kildekodeprogramvare, dataprogramvare der kildekoden frigjøres under en lisens som gir brukerne rettigheter til å bruke, studere, endre og distribuere programvaren til hvem som helst, og til ethvert formål.

Programvare med med åpen kildekode er et lysende eksempel på åpent samarbeid, blant annet er operativsystemet Linux, samt traktoren Oggún laget på dette prinsippet. Det er selvfølgelig også andre «open source» utstyrsprosjekter i landbruket som Open Source Ecology og Farm Hack.

Skrevet under: CC0 1.0 Universal lisens.