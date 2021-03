Mattilsynet tar hensyn til svinenæringas retningslinjer

Gry Almdahl, prosjektleder for svinekampanjen og veterinær/førsteinspektør i Mattilsynet

Bondebladet skrev i forrige uke at «Mattilsynet risikerer å bryte eget regelverk» for besøk i SPF-besetninger. For at bønder skal vite hva de kan forvente av oss, ønsker vi å oppklare noe som ble litt uklart i artikkelen.

Oversikten over SPF-besetningene og smittevernrutinene for disse, er næringas egne. Informasjon om SPF-status ligger i næringens helsegrissystem, som driftes av Animalia. Mattilsynet har mottatt lister over SPF-besetninger fra noen næringsorganisasjoner. Der vi har lister, bruker vi den informasjonen når vi forbereder oss og planlegger inspeksjonene våre.

Besetninger kan ha oppnådd SPF-status eller mistet SPF-status i helsegrissystemet etter at vi mottok listene. Derfor er det uansett viktig at bonden selv sier ifra om besetningens helsestatus når vi kommer, uavhengig av om vi har lister eller ikke.

I saken som er omtalt i Bondebladet informerte bonden inspektørene om at han har en SPF-besetning. Det er vi veldig glade for. Av hensyn til bondens smittevernrutiner, avbrøt inspektørene den planlagte inspeksjonen og gikk ikke inn i grisefjøset, siden de nylig hadde vært i andre klauvdyrbesetninger.

Bonden skal være trygg på at vi tar smittevern på største alvor og følger besetningens smittevernrutiner. God dialog både før, under og etter en inspeksjon er viktig både for oss i Mattilsynet og for bonden vi er på inspeksjon hos.