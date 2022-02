Manglende deltakelse fra Norgesgruppen i NRK «Debatten»

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Åpent brev fra Yngvar Fossland i Målselv til konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen

Undertegnede er en gjennomsnittlig norsk forbruker, som kanskje er over gjennomsnittet opptatt av norsk matproduksjon og mekanismene i prosessen fra «jord til bord». Jeg er, i likhet med en stor del av befolkningen, kunde i flere av deres butikker. I hvert fall inntil nå. Jeg representerer kun meg selv som privatperson, og er således ufarlig og uviktig for et konsern som deres.

Ikke desto mindre finner jeg det utrolig provoserende at Norges største aktør i bransjen, unnlater å stille i «Debatten» på NRK. «De ville ikke stille», sitat programlederen. Det i seg selv gir et sterkt signal utad, noe deres medieansvarlige kanskje burde reflektert bedre over, før dere valgte å avstå. Eller var det kanskje veloverveid? At Norgesgruppen hadde mer å tape enn å vinne på å møte opp?

Dagligvaregrossistenes rolle er utvilsomt et ømtålig tema når det tas opp i offentligheten, og mye holdes skjult – både avtaler og strategier. Det er lite tillitvekkende, og begrunnes selvsagt med konkurransehensyn og fortrolige avtaler, noe som sikkert er juridisk vanntett, men ikke mer tillitvekkende av den grunn.

Annonse

Bærekraftig og lønnsom norsk matproduksjon skulle en tro var en viktig forutsetning for Norgesgruppens eksistens. I hvert fall slik verdenshandelen fungerer nå. Bidrar bransjen tilstrekkelig til det? For å sitère selskapets egne hjemmesider:

«Alle ledd i verdikjeden – fra innkjøp og produksjon, via distribusjon, til handlekurv – jobber mot ett og samme mål: å imøtekomme kundenes behov».