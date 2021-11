– Mangfoldet av arter i norske skoger trues av skogbruket

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog hevder at mangfoldet av arter i norske skoger ikke er truet. Hva baserer han det på, spør Ulrika Jansson, økolog og kommunikasjonsansvarlig i Stiftelsen Biofokus.

Volumet av trevirke i skogen har blitt tredoblet siden 1920. Dette betyr ikke at vi har fått tre ganger så mye skogsareal på 100 år, men at skogene har blitt tettere etter innføring av flatehogst og krav om foryngelse, forklarer Ulrika Jansson.

– I Norge er 70 prosent av den produktive skogen flatehogd minst én gang og i Østfold-Akershus-Hedmark er 87 prosent av den mer produktive skogen flatehogd. Trenden for all skog samlet er at det blir mer gammel skog i Norge, og det er bra. Ser vi på den skogen som er viktigst for artsmangfoldet, så er trenden den motsatte. Bare de siste tre tiårene har den gamle mer produktive og grandominerte naturskogen blitt redusert med nesten 50 prosent på landsbasis og over 60 prosent i de nevnte skogfylkene. Det hjelper svært få arter at den eldre kulturskogen blir litt eldre, når vi fortsetter å hogge den gamle naturskogen i et raskt tempo, sier hun.

Økning av død ved

Dagens skog har rundt 10–20 prosent av mengden død ved vi finner i naturskog, samtidig som mye av den døde veden ikke oppfyller kravene til de trua artene.

– Vi ser nå en viss økning i mengde død ved i norsk skog og det er særlig i den gamle skogen dette skjer. Den samme gamle skogen som vi fortsatt hogger. Om få tiår vil ikke økningen av død ved i de gjenværende gammelskogene lenger kompensere for den fortsatte hogsten av slike skogsareal. Kort fortalt vil trenden med økende mengder død ved snart snu, sier Jansson.

Skogbruket er største trusselen

Dagens skogbruk tilrettelegger i liten grad for de trua artene og skogbruket er oppført som den største trusselfaktoren for disse. Klimaendringer er oppført som en trusselfaktor for kun 1 prosent av skogartene, forklarer skogøkologen.

– For å forvalte skogen bærekraftig må vi vektlegge flere naturgoder enn tømmer, så som karbonlagring, flomdemping, rassikring, biologisk mangfold, friluftsliv og rent drikkevann. I våre boreale skoger er mesteparten, opptil 80 prosent, av karbonet under føttene våre, lagret i røtter, sopp og andre levende og døde organismer. Bare en liten andel er lagret i selve tømmerstokken.

Trær er samtidig fantastiske råvarer som vi kan lage alle mulige produkter av. Skogøkonomer anslår imidlertid at kun en firedel av det vi høster blir til langlevde produkter, mens mesteparten av karbonet raskt er tilbake i atmosfæren.

– Langlevde produkter er typisk byggematerialer med en karbonlagringstid på noen tiår. Til sammenligning lagrer et levende bartre karbonet i flere hundre år i skogen, dersom de ikke hogges. Det er viktig å redusere forbruket av oljebaserte produkter. Men regnestykket må være edruelig hva gjelder klimautslipp og ta inn hele økosystemet skog. For den tidshorisont vi har til rådighet er det reduserte utslipp som monner mest. Det nytter lite å erstatte klimautslipp fra olje med samme menge utslipp fra hogst av skog, sier hun.

Klimarisiko og helsetilstand

