Målprisen på melk må opp

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forventningene til Tines innspill til jordbruksforhandlingene har vært store. Behovet for et betydelig økonomisk løft har vært ekstremt godt formidlet de to siste årene. Norsk landbruk står ved vannskillet. Den kostnadsveksten vi står i mangler sidestykke og bare ettertida kan si oss om dette er begynnelsen på slutten. Ikke slutten for norsk landbruk, men slutten på den desentralisere og varierte matproduksjonen som nordmenn er stolt av. En næring som sikrer matberedskap, spredt bosetting, er grunnsteinen for norsk reiseliv og forutsetningen for tusenvis av arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien spredt over hele landet.

To elementer kan løfte oss ut av og gjennom krisen. Det første er politisk lederskap som ser verdien og viktigheten av norsk landbruk. Det har aldri vært større forståelse for å bruke midler til å sikre nasjonal beredskap. Vi trenger politikere med vilje til å bruke penger på landbruket og vi trenger det nå! Verden opplever en matkrise vi ikke har sett maken til i vår generasjon. Våre politikere må kjenne på en etisk plikt i å investere i nasjonal matproduksjon. Vi kommer sannsynligvis ikke til å sulte i Norge. Vi har kapital til å kjøpe maten ut av munnen på andre, men er det riktig?

Det andre elementet som skal trygge norsk matproduksjon inn i framtida er komplekst å ta inn over seg i krisetider. Norske politikere er tydelige på at landbruket skal hente store deler av sine inntekter i markedet framover. Da er langsiktig konkurransekraft avgjørende. Hvorfor konkurransekraft? Jeg er melkebonde i ei lita bygd milevis fra markedet og har investert tungt på en eneste forutsetning: At Tine henter melka mi – og betaler meg for den. Jeg lever av volum, pris og storsamfunnets vilje til å bruke penger på å sikre landbruket og norsk matberedskap. Til sammen skal dette skape forutsigbarhet i en langsiktig, biologisk produksjon.

En konkurransedyktig industri og vilje fra storsamfunnet er det som gjør det mulig å produsere mat i distriktene. Debatten rundt råvarepris er viktig. Det er helt riktig og jeg forventer at eiere av samvirkene trykker på sine tillitsvalgte og sin industri for å ta ut råvarepris. Det skulle bare mangle, men vi må ha med oss markedet.

Melka er ikke betalt før den er solgt. Lykkes ikke Tine i markedet på lang sikt, så hjelper det ikke å løft prisen i år. Jeg har mange år igjen å betale på fjøsen min. Det hjelper ikke å løfte pris hvis det resulterer i lavere volum i framtida. Det skjer! Norske meieri står i en sterk konkurranse. Forbruket av drikkemelk faller, veksten i osteforbruk øker, men drives av import. Det er reelt. Fra 2021 til 2022 går volumet ned med 8 prosent – det er kritisk. For veldig mange melkebønder er kostnadene knyttet til faste kostnader. Vi kan ikke bare skalere ned og øke bunnlinja. Det samme gjelder for industrien som vi eier. Melka er spredt over hele landet og må foredles der den er.

Tine sitt innspill til jordbruksforhandlingen er klokkeklart: målpris må opp, ekstraordinære kostnader må kompenseres med ekstraordinære midler, inntekta må opp og veksten må bygges på både pris og budsjett. Langsiktig konkurransekraft handler ikke om Tine, men om den framtidige muligheten til å ha matproduksjon i hele Norge. Bønder og markedsregulatorene trenger inntekt og rammevilkår som gjør det mulig å utføre oppgaven som storsamfunnet har gitt oss som næring: Landbruk i hele landet!