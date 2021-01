Landbruket må kreve fritid og tilgang til egne penger

Å være gårdbruker er ulikt mange andre yrker, spesielt for husdyrbrukere. Vi er alltid på vakt, natt som dag. Ordna avløsning for utøvere i landbruksnæringen er grunnleggende, for at vi skal kunne stå i arbeidet over år og helst et helt yrkesliv. Familie, barn og venner har ferie og fridager spredt over hele året, gjerne i forbindelse med høytider. Gårdbrukere trenger, som andre foreldre, feriedager for å følge opp barn og unge i deres fritidsaktiviteter.