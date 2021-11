Kun få kornprodusenter fikk riktig kompensasjon

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dersom det skrives om gjødselpriser i historiebøkene, vil 2008 måtte få god plass. Fra å ha en av historiens høyeste kornpriser, fikk vi historiens høyeste gjødselpriser. Dette skapte svært mye turbulens også i Norge.

Slik startet en KiO-artikkel fra 2009, etter at kornbønder ble underkompensert etter kompensasjonsforhandlingene januar 2009. KiO mener at historien, ikke uventet, har gjentatt seg.

I tilleggsforhandlingene som ble avsluttet sist måned, ble økte gjødsel- og bygningskostnader satt sammen til en ordning. Planteprodusenter, gris- og fjørfeprodusenter fikk all kompensasjon på arealet, mens drøvtygger- og grovfôrprodusenter fikk en kombinasjon av husdyr- og arealtilskudd. For kornprodusenter havnet samlet tilskudd på 85 kroner/dekar (Bondebladet nr. 44). En kornprodusent fikk ingen ekstra tilskudd for bygge- og vedlikeholdskostnader på eventuelle driftsbygninger til vanlige husdyrproduksjoner (fjørfe og svin) på en korngård.

KiO har regnet på ekstra kostnader for en kornprodusent, avhengig av gjødslingsstyrke og hvilken gjødseltype som er riktig for vedkommendes gard. Merkostnadene fra mai til oktober varierer mellom 82–120 kroner/dekar, avhengig av disse. Størst sprik mellom prisøkning og tilskudd blir det for de kornprodusentene som dyrker matkorn av vår- eller høsthvete. Mange av disse bor også i områder med lite husdyr, så de er mest avhengig av å kjøpe inn gjødsel.

Annonse

KiO er ikke forundret over resultatet av forhandlingene. At matkornproduksjonen kommer i faresonen for å bli kraftig redusert, kan bli et resultat. Mange har erfart at mathveteproduksjonen, spesielt på de kvaliteter vi er avhengig av i Norge, allerede henger i en tynn tråd, da bygg til fôr gir bedre økonomisk resultat. Med enda større sprik i mulig fortjeneste, vil matkornarealet stå i fare, enten til annet korn, eller til produksjoner som hører hjemme i andre deler av landet.

KiO leverer hvert år inn et dokument til partene i jordbruksoppgjøret. Med en så stor underdekning som tilleggsforhandlingene har gitt oss, forventer vi at det resterende legges inn i de ordinære forhandlingene til våren. Bare underkompensasjonen på gjødsel i det som skulle gi oss kompensasjon for både gjødsel og byggekostnader, beløper seg til nær 10 øre pr. kilo korn, eller 20–25 000 kroner for en gard med 500 dekar korn. Som sist mener KiO at denne kompensasjonen bør komme på kornprisen, da gjødsel i hovedsak er en kostnad som er proporsjonalt med avlingsnivået.

Kravet fra KiO er uansett klart: Full inndekning i neste års jordbruksforhandlinger, og mest på pris