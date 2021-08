Kornpris og solidariteten i samvirket

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De største kornprodusentene skal få høyere kilopris enn de små når de leverer til Felleskjøpet Agri (FKA). De som leverer små kvantum vil ikke oppnå målprisen. Denne nye praksisen må ligge milevis fra samvirkeånden da «Landhusholdningsselskapernes Fællesindkjøpsforening» i sin tid ble stiftet i 1896.

Det er selvsagt FKA sin egen oppgave å utforme sin priskurve, med tillegg og trekk for ulik opptreden og ulike kvaliteter. Det også viktig at FKA sikrer seg konkurranseevne slik at de store kvanta korn leveres gjennom FKA. Men dette må skje på en slik måte at alle kornprodusenter kan oppnå målpris.

Målpris beregnes imidlertid slik at tillegg, gitt f.eks. for stort kvantum, inngår i grunnlaget for utregning av oppnådd målpris. Det vil da fungere slik at dersom et kvantum gis tillegg, vil dette dra prisen ned for et annet kvantum, dersom ikke vil pris samlet sett overgå målpris.

FKA må være svært forsiktig med å utfordre dette prinsippet. Som markedsregulator har de et særskilt ansvar. Gjennom effektiv drift skal FKA holde marginene på kornhandel nede. Det er viktig. Vi heier på at FKA driver kostnadsjakt innenfor kornsektoren, men konkurransen om kornet må ikke påvirke målprisen.

Å gi kvantumstillegg uten forankring i kostnadsbesparende tiltak, er ikke veien å gå. FKAs grunnleggende oppgave er å sikre lave marginer på kornhandel, kraftforproduksjon, såkorn og gjødsel. Samvirkeideen er at samhold gjør alle sterkere i markedet. Da blir det helt feil at FKA selv åpner for en praksis der mindre produsenter opplever en lavere kornpris.

I Norge trenger vi å produsere mer mat. For å ha en så stor kornproduksjon som mulig må vi også produsere korn på mindre arealer. Det fordrer en offensiv, ny landbrukspolitikk, men også et solidarisk samvirke.