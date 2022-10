Korleis skal vi utdanne framtidsbonden?

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Å endre landbruksutdanninga til eit lærlingløp, skaper fleire utfordringar enn løysingar. Vi forstår ikkje kor lærlingplassane skal kome frå eller finansierast. Og fryktar at vi tapar meir enn vi vinn.

Våre framtidige bønder treng både solid teoretisk kunnskap og allsidig praktisk erfaring. Dette meiner vi er godt vareteke med dagens agronomutdanning.

Etter at forsøket med landbruksutdanning som lærlingordning blei avslutta i 2021, er spørsmålet kva vi gjer no. I evalueringa av forsøket er dei skulane som var med på forsøket strålande nøgde: Det var god rekruttering til faget, lite fråfall og ungdomane som gjennomførte står betre rusta til å gjennomføre praktiske oppgåver i jobbkvardagen. Og både teorisvake og -sterke elevar kunne få ein skulekvardag som passa deira behov.

For skulane og – iallfall nokre av – elevane høyrest dette sjølvsagt fint ut. Vi er likevel mest opptatt av landbruksnæringa sine behov og moglegheiter. Og vi kjem stadig tilbake til dette: Kor skal alle lærlingplassane finnast? Kven skal betale lærlingane? Kven skal organisere ei lærlingordning i landbruket?

For å seie det enkelt: Lærlingmodellen passar dårleg i landbruksnæringa. Bedriftene – altså gardane – er små, det er høg grad av spesialisering, det er få heiltidstilsette, og lønsevna i landbruket er svak. Blir lærlingordninga berre ekstraarbeid og ekstrautgifter for bonden, blir det ikkje mange lærlingplassar å velje i. Og behovet vil vere opp mot 100 slike berre i Trøndelag.

På naturbruksskulane er det allereie høg kompetanse for god praksis, og det er lagt til rette for stor variasjon. Naturbruksskulane er regionale kompetansesenter for landbruket. Her er det tradisjon for god kontakt ut mot næringa, skulane tar ansvar for regional kursverksemd og kompetansebygging for landbruket. Avløysarar blir rekrutterte frå skulane, og det er godt samarbeid mellom landbruksnæring og skulane for å bygge opp under praksistimane for elevane. Kvifor endre på noko som fungerer godt i dag?

Vi er også redde for at dei spesialiserte landbruksskulane kan forsvinne ved ei ny ordning. Særleg i Trøndelag har vi sterke forskingsmiljø direkte knytta opp mot skulane, og er redde for å miste den verdien og kompetansen dei representerer.

Skulane er viktige nav i landbruksmiljøet, særleg dei skulane som også har gardsdrift – med fjøs til fleire dyreslag, der elevane får god praksis, og kan lære i eit gardsmiljø. Kva er oddsen for at desse blir halde oppe dersom teoriundervisninga likegjerne kan gå føre seg på ei «vanleg» vidaregåande skule, og all praksis flyttast ut til gardane?

Ved endring til lærlingløp, risikerer vi dessutan at vaksenagronomutdanninga blir borte. Da gartnarutdanninga blei til eit lærlingløp, vart bedriftsleiarrolla på vaksengartnar svakare etter fjerning av eit viktig tredjeår. Det er grunn til bekymring for at dette vil skje med agronomutdanninga og.

For oss er vaksenagronomen noko av det viktigaste utdanningstilbodet. Halvparten av dagens nyutdanna agronomar er vaksenagronomar, som har tatt utdanning på deltid og går rett ut i arbeid som praktiske bønder og bedriftseigarar. Vaksenagronom må bestå som eit reelt og godt tilbod for dei som ønskjer å ta tilleggsutdanning, men ikkje kan eller vil gå inn på eit fireårsløp.

Og vi, som lever i område med mange deltidsbønder, lurer på kva for framtidige bønder som skal ta seg fri frå anna arbeid i fire år for å gjennomføre ei utdanning som må opplevast som langt under deira nivå.

Naturbruksskulane fryktar at ei lærlingordning vil undervurdere kor interessert elevane faktisk er i alle sider ved landbruksfaget. Den bekymringa deler vi. Elevar som tar naturbruk skal ikkje berre utdanne seg til å verte avløysarar. Dei skal òg bli bedriftseigarar og leiarar i ei krevjande næring med store krav til god styring av økonomi, evne til å ta i bruk ny teknologi og moglegheit til å vera innovativ.

Skal vi sette noko så viktig som utdanninga til framtidsbonden i spel, må vi ha klare svar på kva vi tapar og vinn undervegs. Det er ikkje nok at vi ønskjer å heve status til agronomutdanninga eller at vi trur at den praktisk retta eleven får eit lettare løp i utdanninga.

Sorry, men vi er altså heilt usamd med leiinga i vår eigen organisasjon: Vi treng ikkje eit lærlingløp i landbruket. Vi treng å utdanne dyktige bedriftsleiarar. Å gå over til ei lærlingordning betyr at vi satsar meir på å utdanne avløysarar enn bøndene som sysselset dei.