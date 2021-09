Inn på tunet Norge – et lønnsomt fellesskap

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Endre A. Stakkerud og John-Erik Johansen, Inn på tunet Norge

Inn på tunet Norge (IPTN) er en landsdekkende organisasjon for bønder som tilbyr sine velferdstjenester i et kommersielt marked. Vi er organisert i et samvirke. Vårt mål er å bli en kraftfull leverandør, som løpende skal utvikle produktene, styrke markedskompetansen og sikre kvaliteten på tjenestene. Vi vet hva som kreves fra kjøperne og opplever stadig at kravspesifikasjonene skjerpes. Vi opererer i et marked med økt konkurranse, som vi må ha evne og kraft til å vinne.

Da Inn på tunet startet, var det mulig å inngå direkte og mindre faste avtaler, i dag er ikke det mulig og heller ikke ønskelig fra vår side. Skal vi øke inntektene for våre medlemmer – bøndene – som stiftet Inn på tunet Norge, kreves det kompetanse innenfor økonomi, jus, marked og strategi knyttet til utvikling og alliansebygging. I dag kan medlemmene i IPTN rundt om i landet nyte godt av vår hjelp og bistand. IPTN er en non-profitt medlemsorganisasjon. Vår egen bankkonto skal ikke vokse, men medlemmenes.

Etter noen år med utvikling og tilrettelegging av IPTN, er det naturlig å spørre om vi har nådd våre mål. Hadde det vært bedre å fortsette med den gamle Inn på tunet organiseringa? Noen mener det. Vi er mer sikker enn noen gang på at vi over sikt ikke hadde nådd målene om økt inntjening for medlemmene uten en landsdekkende, kraftfull organisasjon. Vi hadde ikke kunnet agere med tyngde i forhandlinger, og slett ikke på sentralt hold.

Skal vi bli sett og respektert av viktige beslutningstakere eller kunder, må vi stadig bli bedre, mer kompetente og vise utviklingskraft. Ikke minst er dette viktig i kontakt med sentrale myndigheter. En splittet, fraksjonert og individualisert organisasjon er altså ikke svaret, og slett ikke over lengre sikt. I dag har vi god kontakt og samarbeidsavtaler med en rekke relevante partnere og viktige beslutningstakere. Dette gjelder blant annet Stiftelsen Norsk Mat.

Norsk landbruk bygger på et kollektivt fundament som grunnlag for å sikre bøndene et rimelig utkomme. Individualiser du dette og privatiserer tankesettet, vil du sakke akterut. Dette var også grunnlaget for samvirkeorganisasjonen IPTN.

Det er viktig for oss at vi er så nært våre eiere som mulig både for å forstå hvordan de tenker og hva de har som mål. Like viktig er det at vi kan bidra med hjelp av ulikt slag, enten det er i forbindelse med anbud, kontakt med krevende kjøpere eller i strategi- og utviklingsarbeidet. IPTN skal komme «til fots – ikke til hest» når vi skal møte våre medlemmer.

Da medlemsbøndene vedtok å stifte IPTN, var det noen forutsetninger som etter hvert ble gjengangere for ikke å si mantra: bedre økonomien for den enkelte, styrke mulighetene for å øke markedskompetansen, deling av erfaringer og kompetanse, minimalt byråkrati og økt utviklingskraft og alliansebygging. Dette jobber vi med hver dag.

Denne uken fikk vi en hyggelig melding fra Helsedirektoratet som har gitt IPTN fornyet tillit og betydelig økonomisk støtte slik at «Sammen mot ensomhets»-prosjektet kan videreføres ut over pilotfasen. Et 20-tall medlemsgårder over hele landet har, sammen med IPTN, utviklet et konsept som direktoratet har tro på. Dette hadde aldri skjedd hvis vi ikke hadde en landsdekkende organisasjon med en effektiv administrasjon med stor kontaktflate. Men vi er slett ikke i mål ennå.