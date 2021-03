Ikke ukultur – men nødvendige endringer

Monika Solberg, leder for medlemssenter og inntransport i Nortura

Tidligere dyretransportør, Odd Arne Rikardsen, har i forrige Bondeblad et leserinnlegg hvor han kommer med kritikk til Nortura på flere områder. Innlegget inneholder flere påstander som krever tilsvar.

Innlegget tar utgangspunkt i forhandlingene knyttet til endring i avtaler med transportselskapene i region midt, dette har tatt lang tid og vært krevende. Både Nortura, Notra og transporselskpene har strukket seg langt for å komme i mål. Vi har nå et godt utgangspunkt for at vi i fellesskap med transportselskapene skal klare levere på konkrete mål om kostnadsbesparelser i inntransportstrategien. Innen 2025 skal årlige inntransportkostnader i Nortura være 35 mill. kroner lavere enn om vi ikke hadde gjort endringer.

Uforutsigbarheten som koronasituasjonen har medført vil også i en periode fremover kreve mye av både transportplanleggere, transportselskaper og sjåfører. Vi er i en tid hvor det oppstår situasjoner som gjør at vi ikke alltid kan gjennomføre inntransport slik som vi planlegger og ønsker. Nortura må slakte tilstrekkelig volum innenfor akseptabelt tidsvindu, for å holde produksjonen oppe slik at vi så godt som mulig kan dekke etterspørsel etter varene våre som er større enn på lenge.

Under pandemien er det ekstremt viktig for oss å unngå å få koronasmitte inn på Norturas anlegg. Derfor har vi innført meget strenge smitteverntiltak ved alle våre fabrikker. En konsekvens av dette er blant annet begrenset tilgang til fasiliteter på anleggene for våre dyrebilsjåfører, men dette er på lik linje med alle ansatte i Nortura. På Malvik har dyrebilsjåførene tilbud om andre toalettfasiliteter på anlegget enn det de normalt bruker.

En annen konsekvens er at vi for tiden dessverre ikke kan gjennomføre fysiske sjåførmøter. Vi kan ikke sette våre dyrebilsjåfører i fare for å bli kollektivt smittet i regi av Nortura. Sjåførene er en svært viktig del av vår verdikjede, og så snart situasjonen normaliserer seg vil vi sammen med transportselskapene starte med sjåførmøter igjen.

Så til det som går på dokumentasjon av avvik. Forbrukere, kunder, eiere, leverandører og ansatte skal være trygge på at Nortura leverer trygg mat og aktivt jobber for å fremme god dyrevelferd. Dyrene som inngår i Norturas varestrøm skal håndteres etter en standard som Nortura kan stå for. Det er derfor etablert systematisk kontroll og oppfølging av avvik på alle Norturas fjøsmottak.