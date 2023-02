Hvordan definerer Ola Tronsmoen helvete?

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvis Ola Tronsmoen mener at det å bli hatet, fryktet, misforstått, løyet om, forfulgt, jaktet på, skutt etter, drept, sparket og spyttet på, tjuvjaktet på, utsatt for faunakriminalitet og gravd ned bare fordi man må være den man er, er det reneste paradis, lurer jeg på hvordan han definerer helvete. (Debattinnlegg i Bondebladet nr. 4.)

Helvete er nettopp det vi utsetter ulvene for i Norge. Dette har vi skjønt, vi som lever i 2023 og forstår mer av natur enn det vi har lært av menneskeliggjøring i Disney-filmer. Vi som er fullstendig klar over at ingen dyr har menneskelige følelser som hevn, lystmord eller nytelse over å utføre dyreplageri.

Hvis Ola Tronsmoen syns at rovdyr ikke skal få jakte seg mat, slik naturen i alle år har gjort (langt flere år enn menneskene kan skryte av når vi maser om ‘i alle år’), bør Tronsmoen komme seg tilbake til skolebenken og lære mer om hvordan naturen fungerer i samarbeid med byttedyr og kjøttetere.

Geografi kan også anbefales, da det er langt flere kjøttetere i verden enn det er i lille Norge, og de skaffer seg mat på samme vis, alle sammen. Kanskje en liten oppfriskning i religionskunnskap også er på sin plass, for å få en forståelse for definisjonen av både paradis og helvete.

