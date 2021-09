Stortingsvalet handlar om distrikts- og bygdepolitikk

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Steingrim Roen, Ål i Hallingdal

Høgre og Frp har i si regjeringsperiode forsøkt å fjerne heile konsesjonsloven. Dette fekk dei heldigvis ikkje fleirtal for i 2017, men dei har gjennomført endringar. Gjennom endringane har dei oppnådd å uthole heile lovverket. Nærare 60 prosent av norske landbrukseigedomar er nå unntatt konsesjonsloven. Betyr dette opphevelse av loven ved neste korsveg?

Lova har gjeve staten og kommunane moglegheit til å styre eigarskapet til naturressursane våre. Dette har vore ei suksesshistorie for Norge. Det norske eigedomslovverket har sikra busetjing i distrikta. Det har skapt verdiar og gjeve levedyktige lokalsamfunn. Vi vil ikkje ha svenske tilstandar med avfolking, attgroing og utanlandsk eigarskap i distrikta.

At eigar som driv og bur er ein og same person, har vore eit grunnleggjande og vellykka prinsipp i Norge. Den norske landbruksmodellen er bygd opp rundt den sjølveigande bonden og familien, som betyr eit svært variert landbruk over heile landet. I Norge har vi tradisjon for personleg eigarskap til landbrukseigedomar, at det er bonden sjølv som eig, driv og bur på garden.

Eigedomslovverket i Norge – konsesjonslov, buplikt, delingsforbod og priskontroll har vore ei gedigen «suksesshistorie». Det har sikra busetting i distrikta og det har vore god distriktspolitikk. Når regjeringa i si styringsperiode gjentatte gonger har prøvd å fjerne dette vellykka lovverket så er det eit angrep på distrikta.

Argumentet har vore å sikre eigedomsretten. Høgre meiner at eigedomsretten betyr at bonden skal få gjere akkurat det han vil med sin eigedom, gjerne selje han ut i smått for å ta ut kortsiktig økonomisk gevinst. Dei alle fleste land i EU er einige om at det er heilt nødvendig med eit lovverk som regulerer eigedomsomsetingen og sikrar langsiktig forvaltning av naturresursane.

Regjeringa tilbyr bonden kortsiktig økonomisk gevinst for å gå ut av næringa. Forslaget frå regjeringa inneber at det i framtida skal vera fritt fram for utanlandske aksjeselskap, pensjonsfond m.m. å sikre seg kontroll over norske landbruksareal. Dei er meir opptekne av å sikre kapitalen tilgang på fritidseigedomar, jakt og fiske enn matproduksjon. Regjeringa legg opp til at ein person, eller eit selskap, skal kunne eige ei heil bygd.

Sjå på Danmark – landet er på full fart tilbake i leilendigstida. Regjeringa fortel at konsesjonslova fungerer dårleg. Det stemmer ikkje. Tverimot vernar lova dei som skal produsere mat. Me vil ikkje ha svenske og danske tilstandar her i landet. Norge er ikkje «annerledeslandet». Mange land i EU har same regelverket. Stortingsvalet 2021 handlar om distrikts- og bygdepolitikk.