Gjør som Anima sier – vis hvor godt kyllingen har det

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den effektive og bærekraftige norske matproduksjonen på husdyr er under press fra mange hold for tiden. Dyrevernorganisasjoner driver sitt utrettelige arbeid, og eroderer sakte, men sikkert bort legitimiteten til husdyrbasert matproduksjon.

Med en næring som dessverre ser ut til å mangle evne til initiativ, har de en lett jobb: Publiser noen forvrengte og manipulerende bilder som fremstiller livet i fjøset som et Dantiansk helvete, og nyt hvordan næringen legger seg flat og lover bot og bedring.

Les også: Utlover klekkelig dusør til norske kyllingbønder

Det neste kapittelet i denne regisserte tragedien vil ramme kyllingproduksjonen. Som leserne av Bondebladet 3. mars har fått med seg, kommer dyrevernorganisasjonen Anima snart til å publisere en science-fiction skrekkfilm om slaktekyllingrasen Ross 308, som dominerer i Norge og verden.

Den vil sannsynligvis føre til at landbrukets organisasjoner vil legge seg flate og love å fase den ut – selv om de innerst inne vet at det er et åpent spørsmål om den allerede gode dyrevelferden vil bli betydelig bedre med mer saktevoksende raser.

Annonse

Resultatet blir en mindre effektiv og bærekraftig kyllingrase som vil påføre bonden store kostnader og gjøre maten dyrere. I tillegg vil den som følge av lavere effektivitet føre til betydelig høyere import av fôrråvarer, inkludert mange tusen tonn mer soya fra Brasil.

Det er lett å forstå at landbrukets organisasjoner føler en maktesløshet over alle angrepene på norsk landbruk fra dollarsmurte og hensynsløse organisasjoner med en ideologisk agenda. Men trusselen er eksistensiell, og det er ikke et alternativ å ikke gjøre noe. I tillegg er jobben ikke så vanskelig som mange synes å tro. Det gjelder bare å ha initiativet.

Oppskriften på å unngå den varslede tragedien for moderne, effektiv kyllingproduksjon er for eksempel enkel. Lag en egen saklig video som viser alle stadier av kjøttproduksjonen på Ross 308, parallellfilmet med samme oppdrettsstadiet for marginalt mer saktevoksende raser som Hubbard. Den vil vise hvor godt alle kyllingene har det, og vil ta brodden av det forvrengte bildet som vi vet Anima vil komme med.

Det vil kreve guts å stå i den heftige kritikken fra dyrevernorganisasjonene uavhengig av hvor saklig en slik film er, men jobben til den hardt pressede norske bonden er for viktig til å la dét være et hinder. Dessuten er det lett å glemme at forbrukeren vil være på landbrukets side. De elsker de velsmakende og næringsrike animalske produktene, og vil gjerne høre sannheten om det gode liv i bingen.

Les også: Privatisert dyrevelferd