Frustrasjon eller fellesskap som drivkraft

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk landbruk er i en økonomisk krise som vi ikke har sett maken til siden 30-årene, verken hos den enkelte bonde eller i næringas framtidige evne til å opprettholde nasjonal matvareberedskap. Økonomien til den enkelte bonde er ikke mulig å leve med, verken på kort eller lang sikt, og det må landets politiske lederskap forstå og handle etter ved vårens jordbruksoppgjør.

Presset økonomi og utålmodige næringsdrivende, som sliter med regningsbunken, er kime til intern uro i næringa. Det kan svekke framtidig matproduksjon over hele landet, ved at produksjoner, regioner og bruksstørrelser settes opp mot hverandre. Dette vil alle tape på.

Vi har hatt utfordrende tider i landbruket også tidligere med høy kostnadsvekst og skyhøye rentekostnader blant annet på 80-tallet hvor inflasjonen var på 14–16 prosent og renta var på 15–18 prosent, og der landbruksinntektene ikke holdt tritt med kostnadsutviklinga. Næringa kom seg gjennom disse tider også, blant annet fordi vi hadde engasjerte enkeltbønder og organisasjoner som gjorde en utrettelig og kraftfull jobb for næringa.

Jeg har tro på at næringa denne gangen har mulighet til å oppnå en betydelig bedring i vilkårene for norsk matproduksjon. Dette fordi vi har hatt ett år hvor det er stort fokus på landbrukets evne til å produsere norsk mat. Bondeopprøret har gjort samfunnet oppmerksom på det økonomiske uføre næringa og den enkelt bonde står overfor. Det finnes tusenvis av bønder rundt i hele landet som vil, kan og ønsker å produsere mat hvis de får anstendig betaling for arbeid og innsatt egenkapital.

Annonse

Vi har et flertall på Stortinget som har lovet økonomisk jamstilling for jordbruket i løpet av de nærmeste årene. Og vi har Bondelaget og Småbrukarlaget, som nå engasjere enkeltmedlemmer og lokale tillitsvalget til å komme med sine innspill fra hvert lokallag over hele landet.

Jeg har imidlertid en uro for at frustrasjon og avmaktsfølelse hos den enkelt gårdbruker gir utslag i negative ytringer mot de som faktisk er valgt til være tillitsvalgte for bøndene. Jeg mener Bondeopprøret har skapt et trykk som gir organisasjonene ekstra momenter i deres jobb som formell forhandlingspart. Disse momenter kan forsterkes gjennom at de også uttrykkes fra lokallaga i forberedelsen til årets jordbruksforhandlinger.

Men jeg uroes også over at en økende negativ omtale av bøndenes organisasjoner og tillitsvalgte i de sosiale media ikke styrker opplevelsen av å stå sammen, men gir et inntrykk av en splittet næring. På kort sikt kan dette flytte fokus fra hovedutfordringen, som er å snu den negative inntektsutviklingen i landbruket. På lang sikt vil dette kunne svekke interessen for å rekruttere framtidige tillitsvalgte som jobber for å sikre landbruksnæringas interesse i et mangfold av interesseområder.

Mitt håp er at så mange som mulig deltar i jobben som må gjøres for å gi ledelsen i organisasjonene et klart og tydelig mandat, når forhandlingene med staten skal starte i april. Jeg har enorm respekt for alle de lokale tillitsvalgte som gjennom året jobber frivillig for sine yrkesbrødres ve og vel. Enten det er kamp for dyrkajorda, sikring av konsesjonslovverk, formidling av kunnskap om landbruket til lokalbefolkningen, sosiale nettverk for yrkeskollegaer eller det er innspill for å sikre næringas innflytelse i kommunale planverk. Vi skyller de den respekt av vi faktisk avsetter noen timer til fysisk å delta i den interne lokale diskusjonen, om hva vi mener lokallaget skal mene før årets jordbruksforhandlinger.