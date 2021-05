Fritatt for konsesjonskrav og buplikt?

VGs nettavis opplyser at Fabritius Gruppen som eies av Gjelsten Holding AS med hovedeier Bjørn Rune Gjelsten, kjøper Verdalsbruket fra Storebrand.

Salget gir grunn til å stille noen spørsmål om regulering av slike og andre eiendomsoverdragelser. Kjøp av vanlige gårds- og småbruk er underlagt buplikt og krav om konsesjon dvs. tillatelse fra staten. Hva med de største eiendommene?

Her synes det ikke å være noen buplikt. Hvorfor det?

Rent formelt skyldes nok det at aksjeselskaper er fritatt for buplikt. Og Verdalsbruket er klart et AS slik de aller fleste større eiendommene er og kanskje alle de største.

Det gir grunn til å spørre om hvorfor det er slikt fritak. Og om en ser bort fra den rent formelle begrunnelsen, så bør en også kunne spørre om hva som er den underliggende grunnen til at små eiendommer skal underlegges en slik plikt, men ikke de større. Jeg har hatt klienter som ønsket å kjøpe småbruk uten et brukbart bolighus og som fikk avslag fordi de ikke gi opp jobben og flytte til bruket.

Det er her nærliggende å tenke på uttrykket «Lov og rett er et nett med så sære masker i at de små henger i, mens de store slipper fri.» Er det slik det er og er det resultat av et bevisst politisk valg og fra hvem?

Er ikke reguleringsbehovet større dess større og viktigere en virksomhet er? Eller er det motsatt og eventuelt hvorfor?

Det er flere kommentarer i nettavisa og her gjengis et spørsmål fra Aase Maurseth som gir grunn for ettertanke – «Bodde Storebrand der?»

Mitt spørsmål er om dagens ordning gir noen mening og eventuelt hvilken?

De ansvarlige for dagens ordning bør gjerne redegjøre for dette. Jeg sikter da til de partier som er ansvarlig for dagens ordning, men gjerne også fra Landbruksdepartementet.