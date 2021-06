Forslag til merknad i næringskomiteen om jordbruksoppgjøret

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Underliggende tekst er gjort kjent for noen medlemmer av Stortinget. Når dette offentliggjøres er det av to hensyn. Først fordi alle partier og representanter på Stortinget skal få anledning til å kunne nytte det de vil av denne tekst. Men like viktig fordi alle bønder, «opprørere» eller ikke, skal se hva en kunne skrevet og vedtatt, opp mot det som til slutt kommer fra de ulike partier.

Årets jordbruksoppgjør har resultert i uvanlig stor oppmerksomhet knyttet til jordbrukets krav, statens tilbud og det faktum at det blei brudd i forhandlingene før de startet. Det er først og fremst det faktum at 5 enkeltbønder har skapt «Bondeopprøret21», som har gitt denne oppmerksomhet. Dette oppropet har pr. dato over 60 000 tilsluttede personer og støttes ifølge en undersøkelse av Nationen, av ¾ av Norges befolkning.

De problemstillinger som tas opp er imidlertid ikke nye. Ulikt syn på utformingen av Totalkalkylen for jordbruket har f.eks. eksistert i mer enn 25 år. Statens medlemmer av nemnda har ikke villet enes med jordbruket om endringer. Alle de utviklingstrekk som «Bondeopprøret 21» påpeker, er kjente problemstillinger i næringa.

«Bondeopprøret» har gitt en annen beskrivelse av situasjonen på enkeltbruk og for næringa samlet, enn det tallmaterialet fra Budsjettnemnda for jordbruket, som faglaga og staten til nå har lagt til grunn for forhandlingene, har vist. De kjenner seg ikke igjen i grunnlagsmaterialet fra Budsjettnemnda.

De reiser spørsmål knyttet til arbeidstidsforbruk, manglende beskrivelse og godtgjøring av egenkapital i jordbruket, manglende føringer av utgifter i Totalkalkylen for jordbruket, når det gjelder leie av jord og leie av melkekvoter. Jordleie har nå et omfang på om lag 50 prosent, men blir ikke ført som utgift i Totalkalkylen. Disse utgiftene føres i likhet med utgift til leie/kjøp av melkekvote som utgift i referansebrukene.

Det kan være et virkemiddel for økt aksept av grunnlagsmaterialet at antall referansebruk økes og at disse i enda større grad speiler virkeligheten i næringa mh.t til produksjoner, bruksstørrelse og geografi. Det må vurderes om ikke en i større grad skal vektlegge referansebrukene framfor Totalkalkylen for Jordbruket, i grunnlagsmaterialet for forhandlingene også når det gjelder nivå og utvikling for inntekt.

Noe av problemet med manglende gjenkjenning i tallmaterialet er knyttet til det faktum at tallmaterialet fra Budsjettnemnda for jordbruket i dag bare skal måle utvikling over tid og ikke nivå. Nivået er den avgjørende faktor i måling av inntekt. Dette må igjen bli sentralt i grunnlagsmaterialet.

Siden det forhandles et år fram i tid før regnskapstall foreligger for inneværende år, så må en legge prognoser til grunn for viktige faktorer. Siden det ikke er noen automatisk etterregning som tar høyde for feil i prognosene året før, kan prognosert inntektsutvikling fordufte. Det som er tapt et år, er på denne måten tapt for alltid, med mindre det settes inn ekstra midler gjennom «tetting av gap», dvs. for å redusere oppstått avstand til andre grupper. Etterregning må innføres som et fast virkemiddel i grunnlagsmaterialet.

Et eksempel som illustrerer dette, er neste sesong sine gjødselpriser. Budsjettnemda bruker en tilnærming knyttet til konsumprisindeks. Når Yara nå varsler en økning på Nitrogengjødsel i størrelsesorden 30–40 prosent for kommende sesong, så vil dette si at allerede før årets jordbruksforhandlinger er ferdig behandlet i Stortinget, vil en kunne fastslå at gjødselkostnadene i 2022 vil ligge betydelig over Budsjettnemdas anslag. Om en ikke legger mer enn 15 prosent påslag på NPK gjødsel, så vil dette utgjøre 250 mill. kroner mer enn det som er lagt til grunn. Dette viser hvorfor en må gå tilbake å forhandle på samme år som øvrige grupper, dvs. ikke et år fram i tid.

Mange unge bønder, som har investert millioner av kroner og på kort tid doblet sin produksjon, viser til manglende økonomiske resultater. Dette skyldes priser som ikke følger inflasjonen. Som igjen skyldes manglende muligheter til økt prisuttak i markedet, pga. for dårlig tollvern. Dette er en situasjon norsk jordbruk ikke kan leve med.

Videre rammes alle i næringa av det faktum at næringa kontinuerlig fratas effekten ev egen produktivitetsframgang. Store bruk med høy gjeld, reddes i dag bare av lav rente, masse arbeid og lavt personlig forbruk. De fleste bruk er avhengig av lønnsinntekt utenom bruket. For store bruk er dette vanskelig å få tid til. De er dermed mest avhengig av prisuttaket i markedet.

Det er i det hele tatt reist så mange spørsmål knyttet til økonomien, og systemet for utarbeidelsen av vederlaget til de som arbeider innen dette viktige samfunnsområde, trygg og sikker matforsyning i landet, at en ikke lenger kan la dette gå upåaktet. Stortinget vil ikke gjøre sin plikt dersom en ikke tar tak i problemstillingene og sørger for en offentlig gjennomgang av de ulike problemstillinger som er brakt opp. Dette med sikte på opplysning, avklaring og tiltak.

Disse medlemmer vil understreke at tiltak er det viktige. Opplysning og avklaring er viktig, mest for dem som lite og ingenting veit om næringa og den økonomiske, sosiale og kulturelle situasjon landbruket befinner seg i. Men innsikt og klargjøring krever oppfølging med tiltak.

Landbruket skal sikre landet egenforsyning av jordbruksmat. Disse medlemmer legger til grunn representantforslag 137 S (2018–2019) og mindretallet i Innst. 74 S (2019–2020) fra næringskomiteen til Stortinget, for det syn disse medlemmer har på landbrukets samfunnsoppgave. Dette forslag munnet ut i følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen arbeide for at selvforsyningsgraden korrigert for import av for, for norske jordbruksmatvarer skal økes til minst 50 prosent innen utløpet av 2026»

For å nå dette mål må utøverne i næringa gis økonomiske, sosiale og kulturelle vilkår på linje med andre næringer.

Det er en omfattende, langsiktig, kompleks, men meget viktig sak å ta tak i; Hvordan gi landbruksnæringa en tru på stabile og likeverdige økonomiske og sosialer kår. Dette må skje på en måte hvor hele landets jordressurser vedlikeholdes og utnyttes samtidig, som det ikke skapes overproduksjon innen enkeltproduksjoner. Det må gjøres på en måte som bygger tillit på lang sikt. Innen landbruksnæringa må en tenke i 30 års perspektiv, det må landbrukspolitikken og virkemidlene ta høyde for.

Stortinget står fritt ved behandling av jordbruksoppgjøret og er ikke juridisk bundet til å støtte statens tilbud. I 2014 var det også brudd. Da gjorde stortingsflertallet vesentlige endringer i – ramme og – innretning av virkemidlene, gjennom å dempe regjeringens strukturendringer.

Disse medlemmer vil derfor foreslå følgende vedtak:

I Inntektsrammen og midler til investering økes med 1 milliard hvorav 700 mill. kroner går til inntektsramme og 300 mill. kroner til investeringspakke.

Jordbrukets krav til endringer i de strukturdrivende virkemidler imøtekommes

Omsetningsrådet gis fullmakt til å bestemme størrelsen på reguleringslager i forbindelse med overgang fra målpris til volummodell.

Det skal utarbeides en flerårig investeringspakke som skal sikre små og mellomstore bruk over hele landet med spesielt vekt på lovpålagte krav til løsdrift av storfe og bruken av jordressursene i distriktene. Størrelsen på disse tilskudd vil være avhengig av mulighetene for framtidig prisuttak jf. Det som sies om tollvernet i underliggende pkt. 2.

II Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget innen 1. feb 2022 når det gjelder:

1. Den faktiske økonomiske situasjon i jordbruket med utgangspunkt i inntektsmål for jordbruket fra Innstilling 251 S fra 2016-2017, knyttet til faktorene; bruksstørrelse, produksjon og geografi skal belyses. Basert på denne beskrivelse og målet om inntektsjevnstilling, skal det utarbeides en 4 årsplan for å løfte næringa økonomisk.

2. Handlingsrommet i tollvernet skal utnyttes maksimalt innenfor det regelverk som eksisterer bla ved alternativt valg mellom prosent- eller kronetoll. Det skal utredes hvordan tollvernet kan forbedres særskilt med hensyn på muligheten for indeksregulering samt de utfordringer som finnes innenfor RÅK ordningen. Mulighetene for prisuttak i markedet innenfor dette tollvern belyses og vurderes opp mot framtidig behov for økt prisuttak som følge av løpende inflasjon, kostnads- og inntektsutvikling.

3. Jordbruket skal beholde sin produktivitetsframgang i kommende 4 årsperiode. Dette beholdes uavkortet i næringa i tillegg til at næringa gis kronemessig inntektsutvikling på linje med øvrig næringer. Det belyses hvordan dette over tid vil kunne redusere den økonomiske avstand mellom jordbruket og øvrige næringer som en del av ovennevnte 4 års plan. (pkt. 1.)

4. Toll/avgifter på import av korn og protein til for brukt i jordbruket, skal direkte tilbakeføres næringa gjennom inntektsjamnende tiltak slik det var tilfelle før år 2000.

5. Totalkalkylen for jordbruket med vekt på nye problemstillinger knyttet til arbeidstidsforbruk, leiejord, leie av melkekvoter samt godtgjørelse av egenkapital i jordbruket skal gjennomgås. Det skal nedfelles en arbeidsmetodikk som næringa og Stortinget aksepterer som klargjørende. Nivåbetraktninger og etterregning skal innføres.

6. Jordbruksforhandlingene skyves et år tilbake i tid, slik at en forhandler på samme års om øvrige grupper, dvs. inneværende år. I forbindelse med en slik omlegging er det mulig å gi jordbruket et varig løft ved at en våren 2022, skal forhandle om oppgjør med virkning for 2022 på nytt. Dette vurderes i lys av ovennevnte 4 års plan. (pkt1)

For øvrig vil disse medlemmer får bemerke:

Økte priser i markedet forutsetter utnyttelse av tollvernet. Det forutsetter også markedsbalanse. Det kan derfor i situasjoner med overproduksjon vedtas midlertidig etableringsstopp for nye produsenter. Det bør vurderes om en som en mellomløsning kan ha høyere omsetningsavgift for nyetablerte, i en situasjon hvor det ikke foreligger markedsbalanse. Dette fastsettes av Omsetningsrådet. Omsetningsrådet skal ha fullmakt til å vedta nivå for evt. innfrysinga av svin. Det vil være vanskelig å låse dette til et eksakt og forutbestemt tall og regjeringens forslag er uansett for lavt.

Det er viktig for slaktestrukturen i Nord-Norge at svineholdet i landsdelen holdes oppe. Hva som må til for å nå dette må belyses. Tiltak settes inn i neste avtaleperiode.

Det bør sees nærmere på om innføring og innretning av tilskudd til kjøttkvalitet påvirker muligheten for bruk av beiteressursene.

Stortinget har vedtatt et krav om løsdrift av storfe. Dette er beregnet å koste om lag 20 milliarder kr fram mot 2034. Det må utarbeides en finansieringsplan og en plan for fornying av driftsapparatet som sprer produksjonen over alle landsdeler og distrikter med sikte på å nytte de stedegne jord- og beiteressurser.

Dersom en skal greie dette, må en satse på mindre og mellomstore bruk. Staten må ta en stor andel av denne kostnad om en skal nå dette mål innenfor de prisbegrensninger tollvernet setter. Alternativet er at brukene legges ned, produksjonen sentraliseres og jord går ut av drift.

Norskandelen i foret må opp. Dette kan gjøres på flere måter. Det må legges en plan og satses de nødvendige ressurser både for å få opp norsk proteindyrking, men også ved hjelp av ny teknologi som krever forskning og kapital. Staten må bidra på dette felt.

I utformingen av landbrukspolitikken, og ved valg av virkemidler, skal en i sterkere grad vektlegge situasjonen for dem som skal inn i næringa, framfor de som skal ut. Dette betyr bla at utleietida for melkekvoter må begrenses. På et tidspunkt må kvoten selges om en ikke selv produserer på den.

Kvotetak for kumelk settes til 600 000 liter og 200 000 liter for geit. Eksisterende kvoter over dette nivå beholdes som et makstak, og det gis ikke anledning til produksjon ut over dette som følge av positivt forholdstall.

Jordvernstrategien må ha som årlig mål at maksimalt 2000 daekar dyrka mark blir nedbygd. Det må settes krav om bedre målemetoder og rapporteringer samt utvikles bedre strategier og virkemidler for å nå dette målet.

Dersom Yara sine prisprognoser slår til i det omfang som hittil er beskrevet, vil økte kostnader utløse tilleggsforhandlinger, jf. Hovedavtalen