Forskingsresultat og tillit

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I den prima omtalen av folk si tru på forskingsresultat i Bondebladet 26. januar vert nemnt skepsis til resultata på grunn av økonomisk støtte frå – og økonomiske bindingar til industri som heilt eller delvis har finansiert forskinga. Slik ‘binding’ må sjølvsagt deklarerast, og det er ein sunn skepsis.

Les også: Får reaksjoner på kjøttforskning

Les også: Tine kjenner seg ikke igjen

Det finst gode døme i vitskapeleg litteratur på at industribetalt forsking og offentleg betalt forsking systematisk kom til svært ulike resultat, og det i mange studiar gjort over fleire år. Det er eit etablert prinsipp i vurderinga av pålitelegheita til forskingsresultat at industribetalt forsking aldri får høgaste grad av pålitelegheit.

Det som ikkje er nemnt i omtalen i Bondebladet, men som kan vere like viktig, er det vi kan kalle politiske og ideologiske bindingar – som til dømes sterk overbevisning om at vi ikkje skal ete kjøt. Forskarane burde derfor, i problemstillingar som er politisk eller ideologisk kontroversielle, deklarere arbeid for, og medlemskap i, relevante organisasjonar. Då eg arbeidde som ekspert for EU sitt matsikkerheitsorgan EFSA, måtte eg deklarere medlemskap i Norges bondelag.

Annonse

Personleg ville eg vere skeptisk til forskingsresultat om kjøt eller dyrevelferd dersom forskaren var medlem i ein vegetarianar-organisasjon eller NOAH. Samstundes risikerer ein å vere mindre kritisk til forskarar og resultat som høver med eins eige syn på saka.

Korleis ein legg opp ein forskingsstudie, kan ha svært stor betydning for resultatet og for sjansen til å oppdage uheldige sider ved det ein forskar på. Og det treng slett ikkje vere bevisst ‘juks’ som er ute og går – ubevisst kan ein legge opp ein studie slik at ein aukar sjansen til å få det resultatet ein ønskjer.

Derfor er det viktig når det gjeld forsking som kan ha konsekvensar politisk eller ideologisk at ikkje berre økonomiske ‘bindingar’ vert lagt fram ope, men også om forskaren på nokon måte er engasjert på den eine eller andre sida gjennom tidlegare arbeid eller medlemskap i organisasjonar.