Flytt rovviltbehandlinga fra klima og miljø til landbruk

Klima og Miljødirektoratets behandling av klagesaker som har med rovviltforvaltning å gjøre, begynner å få et nærmest komisk skjær over seg. To ganger dette året har vi nå opplevd å få svar på klagesaker innsendt i 2019.

I det første tilfellet ble en klage på avslag om felling skadefelling av bjørn levert via Grong kommune i september 2019. Svaret kom i april i år. På toppen av det hele ett år etter at den aktuelle bjørnen ble skutt.

I det andre tilfellet, oktober 2019, ble det påpekt/klaget på feil i behandlinga av en søknad om støtte til helikopterleting etter beitedyr som var jaget «over alle hauger» av bjørn. Dette fikk vi svar på nå i juli 2021 – avslag.

Direktorat/departement beklager selvfølgelig den lange saksbehandlingstida, og du verden for en forståelse de har for vår situasjon …

Selv om svaret neppe ville blitt et annet om det hadde kommet tidligere, vitner saksbehandlinga om en holdning, til de som lever med store tap av beitedyr til rovvilt, som sier at «vi bryr oss ikke så veldig hardt om dere.»

Samtidig opplever vi at saksbehandlerne, på flere plan innenfor miljø, mener å ha gode kunnskaper om landbruk, som de krever at vi følger, gjerne med straffetrusler om vi ikke gjør som de sier. Da nytter det lite at det de krever både kan være umulig å gjennomføre, og slett ikke har landbruksfaglig begrunnelse.

Et annet tilfelle: Allerede i oktober 2020, etter store tap, ble det derfor søkt om uttak av bjørn på vårsnø. Et foreløpig svar kom 1. mars. Hva sier forvaltningsloven om svarfrister? I det svaret blir vi lovet at det skal tas en endelig avgjørelse innen 1. juni. Da lurer vi på om saksbehandlerne i det hele tatt har lest søknaden, for der står det uttrykkelig uttak på vårsnø. Hvorfor lurer vi på det? Jo, i juni er det lite vårsnø igjen her, og da blir jakta langt vanskeligere. Enten er dette et svar som sier at Miljødirektoratet allerede har bestemt seg for at det ikke blir gitt fellingstillatelse, eller så er det trenering eller omgåelse av rovviltforliket. Det snakkes mye om å dempe konfliktnivået. Det skjer ikke på denne måten.

Derfor mener vi bestemt at det er på høy tid at rovviltforvaltninga flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruksdepartementet/-direktoratet. Det vil gi oss en langt bedre behandling av den landbruksfaglige delen av søknadsbehandlinga, og for å klargjøre: Vi er ikke imot at vi skal ha rovdyr i norsk natur, men vi må ha rett til å ta ut skadegjørere i prioriterte beiteområder, uavhengig av om det er binner eller ikke.

Bestandsmålet har fått en opphøyet posisjon i forvaltninga som overskygger alt annet. Rovviltforliket sier klart hvilke midler som kan/skal tas i bruk i skadesituasjoner. Følg det, og konfliktnivået vil komme ned på et helt annet nivå enn det både har vært og er i dag.