Fellefangst er dyremishandling

Både ville og tamme dyr pines i fangstfeller. Bare de siste årene har media omtalt minst ni saker der katter og hunder er blitt skadet eller drept i slike feller. Dette kan ikke lenger bortforklares som «engangstilfeller».

I to av tilfellene fikk katter foten knekt i fella og måtte avlives i fellene. Nylig kom det fram at flere katter har forsvunnet i Verdal, og en av dem ble funnet død i en mårfelle. Det skjedde i mai i fjor, utenom lovlig jakttid. Dyrenes Rett har anmeldt saken. Ofte er fellene umerket og plassert nær bebyggelse og i områder der alminnelig ferdsel medfører fare for tamme dyr og mennesker – i strid med lovverket.

Også ville dyr – både de som fellene er beregnet på og de som utilsiktet fanges i dem – påføres ubeskrivelige lidelser. En turgåer på Nøtterøy måtte i 2017 slå i hjel en skadet mår i en felle som var plassert ved en tursti. På jegerforum deles bilder av mår som har fått slagmekanismen over rygg og mage, og jegere beskriver hvordan trestammer blir oppklort av mår som kjemper i fellene.

I noen tilfeller lever dyret helt til jegeren kommer for å sjekke fella. Lovverket krever bare tilsyn med slagfeller en gang i uka. Dyrene kan dermed lide i flere dager før de dør av skadene eller av kulde, tørst og utmattelse, eller blir avlivet av fangstmannen.

Vi har bedt Miljødirektoratet om å forby fellefangst, også feller som fanger dyr levende. Det er en stor belastning for ville dyr å bli innesperret, og de kan skade seg stygt i kampen for å komme fri. Dersom forbud er uaktuelt, bør regelverket endres.

Det må være en selvfølge at alle typer feller sjekkes flere ganger i døgnet. Det må også bli strengere straffer for brudd på regelverket. En bot er ikke nok når umerka feller plasseres slik at tamme dyr skades og drepes.

Ingen vet hvor mange dyr som får en langtrukken og smertefull død i feller. Det er på tide å forby denne dyremishandlingen.