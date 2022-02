Feilaktig og frekk historiefortelling fra Tine

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene

Jeg reagerer på uttalelser fra Marit Haugen, styreleder i Tine, i saken Tine-rekord: 98 øre til melkebøndene (Bondebladet nr. 8).

Jeg reagerer kraftig når Haugen tar til ordet for å forringe vilkårene for sine konkurrenter, fremfor å bidra til å øke grunnlaget for norsk matproduksjon gjennom konkurranse og innovasjon.

Det er helt ubegripelig at Tine ennå ikke har fått med seg at kapitalgodtgjørelsen Q mottar, og deler videre til melkeprodusentene, er helt essensiell for at det skal være konkurranse om råmelken i Norge.

Kapitalgodtgjørelsen er der fordi melkeprodusentene ikke får med seg sin reelle kapital når de melder overgang fra Tine til Q. Er det noe som er urettferdig her, er det vel det.

Annonse

Jeg synes det er trist at Tine ennå ikke har tatt innover seg at konkurranse på like vilkår forutsetter lik melkepris til alle aktører, uansett om meieriet har egne melkeprodusenter eller ikke. Vi reagerer på at styreleder Haugen forsøker å diktere konkurrentenes rammevilkår i nok et forsøk på å gjeninnføre monopol i råvareleddet.

Vi kan forsikre både Haugen og alle andre at Q-melkeprodusentene får utbetalt det samme som Tines eiere får utbetalt pr. liter melk, slik vi alltid har gjort det. Hvordan ellers kunne det være konkurranse på like vilkår?

Om styrelederen regner på det, vil hun faktisk se at alle melkeprodusenter mottar syv øre pr. liter høyere etterbetaling for melken med dagens ordning, enn om alle melkeprodusentene leverte til Tine.