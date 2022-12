Feil om bruk av kloramfenikol på produksjonsdyr

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig publiserte Bondebladet flere artikler om ulovlig bruk av legemiddelet kloramfenikol på produksjonsdyr. Bruken førte til at dyr måtte tas ut av matkjeden.

Saken startet med at det ble avdekket bruk av øyesalve med kloramfenikol i en sauebesetning i Agder i april i fjor. Mattilsynet foretok da et søk i registeret over innrapportert bruk av legemidler til produksjonsdyr (VetReg).

Det viste seg at dette ikke var et enestående tilfelle. I løpet av 2020 og 2021 var det registrert utlevering og bruk av legemidler med virkestoffet kloramfenikol til produksjonsdyr flere steder i landet. Kloramfenikol kan benyttes på dyr som ikke skal inn i matkjeden, men det har vært forbudt å bruke til matproduserende dyr siden 1995. Dette burde være godt kjent blant veterinærer.

Stoffet har vært vurdert av European Medicines Agency, og er satt på listen over helt forbudte stoffer, fordi det ikke er mulig å sette trygge restnivåer i mat. Derfor måtte alle dyrene som var behandlet med legemidler med dette virkestoffet tas ut av matkjeden.

Bondebladet skriver at de har fått tips fra en anonym veterinær om å sjekke en forskrift hvor det er oppgitt «grensenivå» for kloramfenikol, og at dette skal bety at dyrene trolig ble avlivet og destruert unødig.

Å fatte vedtak om destruksjon av dyr, er ikke noe Mattilsynet gjør med letthet. Vi undersøker alle mulige løsninger før vi går til så drastiske skritt. Vi er derfor godt kjent med regelverket den anonyme veterinæren viser til. Men veterinæren tolker reglene feil.

Det er ikke tillatt å importere, holde eller omsette produksjonsdyr som har fått tilført forbudte stoffer eller som har fått ulovlig behandling. Dette slås tydelig fast i restkontrollforskriften. Kloramfenikol er et slikt forbudt stoff.

I sakene som Mattilsynet avdekket, var det dokumentert at kloramfenikol hadde blitt brukt i besetninger med matproduserende dyr. Dyrene var derfor ulovlige å omsette og å holde som produksjonsdyr. Regelverket er klart på at vi ikke skal sette mat på markedet som er produsert med bruk av ulovlige stoffer.

Det er mange sikkerhetsmekanismer mot ulovlig legemiddelbruk. Mattilsynet analyserer stikkprøver fra både fisk og landdyr, i et kontrollprogram som er pålagt for alle EU- og EØS-land. Da leter vi blant annet etter kloramfenikol.

Det som har blitt omtalt som et «grensenivå» for kloramfenikol, er egentlig en referanseverdi som skal brukes dersom det oppdages spor av et ulovlig stoff i et kontrollprogram.

Dersom den analyserte verdien for kloramfenikol er høyere enn 0,15 mikrogram/kg skal myndighetene forby næringsmiddelet å komme inn i næringskjeden. Dersom myndighetene finner lavere nivå enn 0,15 mikrogram/kg, skal det fremdeles gjøres oppfølgingstiltak.

I regelverket står det tydelig at denne referanseverdien ikke under noen omstendigheter skal kunne brukes som et påskudd for å tolerere ulovlig bruk av forbudte stoffer. I kontrollprogrammene blir det stilt høye krav til gjennomføringen, for eksempel til analysemetodene for de stoffene som ikke er tillate å bruke.

For å ivareta rettssikkerheten til dyreholder, så er referanseverdien på 0,15 mikrogram/kg satt for å kunne konkludere med at stoffet er til stede, og at det er behov for oppfølgning og videre undersøkelser.

Det er altså ikke snakk om en grenseverdi for når noe er trygt, men det laveste nivået for når vi med sikkerhet kan si at vi har funnet et stoff i et av myndighetenes kontrollprogrammer. I disse sakene så har det derimot ikke vært noen tvil om at stoffet har blitt brukt. Det er godt dokumentert, uten behov for analyser.

Siden kloramfenikol er et ulovlig stoff å bruke til matproduserende dyr, foreligger det lite data på hvor lenge det er rester i kroppen på de ulike dyreslagene. Stoffet er forbudt fordi det ikke er mulig å sette er nedre grense som er ansett som trygt. Det er ingen dispensasjonsmuligheter.

Destruksjon av dyr er et svart inngripende tiltak, og vi forstår at det fører til sterke reaksjoner. Men Mattilsynet er nødt til å være strenge i slike saker, for å sikre at det ikke blir omsatt mat som kan representere en helsefare for mennesker. For å sikre at forbrukere skal kunne ha tillit til at norske bønder produserer trygg mat.