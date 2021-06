EUs landbruk skader biomangfoldet

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

EU har ikke nådd målene sine om å stoppe tap av biologisk mangfold. Det er ikke så rart, da tap av biologisk mangfold er tett knyttet opp til hvordan EU driver landbruk. EUs landbrukspolitikk gir fordeler til storskalaproduksjon. Det vil si at det skal produseres mye av en ting på ett sted, og at man må ha storskalaproduksjon for å klare seg som bonde. EUs store gårder og masseproduksjon rammer biomangfoldet. Når man bruker store landområder til produksjon av en ting, blir alt annet som lever og vokser i det området presset ut.

Som de fleste sikkert har merket det siste året, kan sykdommer skape store omveltninger i samfunnet. Slik er det også i matproduksjon. Om du kun dyrker en ting vil sykdom, sopp etc. ha mye større sannsynlighet for å drepe hele avlingen din. Slik er masseproduksjon også en trussel mot matsikkerheten og sjølforsyningsgraden i EU.

En annen konsekvens av EUs landbrukspolitikk er at krypdyr og insekter dør ut. Arter som humler, bier og lignende har det blitt færre og færre av de siste årene. I Norge har vi masse beitelandskap, og der trives disse dyrene. Hvis man går over til et monotont landbruk dør disse artene ut.

Hvis vi ser bort ifra at disse artene er en viktig del av biomangfoldet, er de også viktig for vår matproduksjon, fordi de pollinerer mange typer mat. Vil du klare deg uten tomater, vannmeloner, jordbær, kaffe og sjokolade? Dette er bare noe av maten vår som er avhengige av pollinatorer.

Annonse

FNs 15. bærekraftsmål handler om bærekraftig bruk av økosystemer. En FN-rapport, som kom ut i fjor høst, kom frem til at måten EU driver landbruk på ikke er bærekraftig. I den samme rapporten kom det frem at måten Norge driver på er ganske nærme et ideelt landbruk.

For 25 år siden, da Sverige gikk med i EU, hadde svenskene en selvforsyningsgrad på mellom 75 og 90 prosent. Nå er den under 50 prosent. Dette er en veldig drastisk utvikling, og til tross for at Sverige har mye mer arealer som er egnet til matproduksjon enn Norge, klarer de ikke lenger være selvforsynt.

Det biologiske mangfoldet vårt er utrolig viktig, og vi er helt avhengig av å bevare det, både for planeten, dyrene og oss mennesker. Norges arbeid med dette er langt bedre enn EUs. Hvis vi vil fortsette arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet, må vi fortsette å stå utenfor EU.