En offentlig utredning fører ikke til noe

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mye tyder på at landbruksdepartementet under KrF sin ledelse, vil legge arbeidet med nytt tallmateriale for jordbruksforhandlingene til en Norsk Offentlig Utredning (NOU). Gjør man det, legger en grunnlaget for en ørkenvandring over flere år.

En NOU fører ikke til noe. Den må følges opp i etterkant av regjeringa. Det er imidlertid ikke så få NOU som har blitt lagt vekk eller bare oversett. Husker noen Alstadheimutvalget. Hva førte det til?

Som flere har påpekt, store endringer i jordbruket er presset fram av regjeringen uten utredninger. Dette fordi en ville ha en endring raskt. Dette må skje nå også. Det blir i motsatt fall ikke bare jordbruket som må legge ut på ny ørkenvandring. KrF vil nok måtte gå samme veg.

Utsiktene til å nå oasen er likevel mindre for KrF enn for jordbruket. Gitt at det blir regjeringsskifte 13/9 2021, så kan en legge vekk NOU-arbeidet til KrF. Partiet vil derimot, være sendt ut på minst fire års ørkenvandring.

KrF må snarest gå om bord med «Bondeopprør21» og faglaga, dersom en ønsker å være representert ved neste Storting. Gadd vite om de også vurderer å sette Ivar Pettersen ved Nibio til å lede nevnte NOU-arbeid?