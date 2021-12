En må skille mellom meninger og fakta i skogdebatten

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg synes at et hovedproblem i debatten om dagens skogbruk er at man i liten grad skiller mellom meninger/preferanser og fakta.

For eksempel er det naturligvis helt legitimt å mislike snauhogst (estetikk, savn av trærne som var der osv.), men når man hevder at snauhogst bør kuttes ut og mer skog må vernes for å hindre tap av biologisk mangfold, så er det en påstand som ikke er dokumentert med fakta, så langt jeg vet.

Det kan være riktig, men det er vanskelig å dokumentere vitenskapelig. Paradoksalt nok kan fravær av menneskelig aktivitet gi tap av biologisk mangfold.

Dette blir på samme måte som at vi alltid bør skille klart mellom politikk og vitenskap. Begge deler er nødvendige og viktige for å løse store samfunnsutfordringer, men vi bør ikke blande dem.

Hele debatten må løftes ut av denne sammenblandingen, og begge deler må debatteres separat.