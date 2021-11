Ei helsing til alle rovdyrforsvararar

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I medlemsbladet Sau og Geit nummer 5/2021, side 56, er det skrive om «Sauebønder slost mot bjørn og styresmakter heile sommaren». Det er all grunn til å takka Sau og Geit for denne opplysande artikkelen. Me må vera glade for ein organisasjon som sender fram referansar som dei har opplevd med rovdyr, i dette tilfelle bjørn.

Med bakgrunn i min eigen kamp i rovdyrsakar, som eg har opplevd, er dette ein del av ein felles front mot ein lemfeldig og kunnskapslaus handtering av eit stort problem, og manglande vilje til å gripa saka med effektive løysingar. Etter det me gjennom alle tider har opplevd og fått informasjon om, frå generasjonar føre oss, skulle saka vera enkel å løysa med våre hjelpemiddel. Men nei, dei som styrer dette i dag har høgare kunnskap enn oss, og spelar seg ut som maktpersonar og held det som bønder og husdyrfolk driv med, for å ha liten verdi.

Dei talar om at rovdyra har økologisk verdi, og må aukast i tal. Dette kan dei få medhald i hos einskilde som har funne trivnad med at rovdyr finst i våre utmarker, og einskilde politikarar tomlar med. Eg synest at innhegn er ei god løysing. Dei rovdyra som er innhegna har det bra, fôring og tilsyn kvar dag, god oppreinsking med strø og strå i liggeburet.

Eg og fleire har vitja Langedrag og bjørneparkar. Der var dyra i god form og hadde god pels som gav god utsjånad. Med innhegn vil dyra finna trivnad og vera trygge. Arealet til eit hegn kan vera 40–50 dekar og taka i mot dyr med avkom. Det er lite mat å finna, så det må fôrast ein gong om dagen. Dersom fleire skal vera i same hegn, trengst det større areal, som kan delast inn om naudsynt. Dette er kort om rovdyrløysing.

Saka må trekkast fram for å løysa den byrdefulle forma me har i dag med otte for angrep og skader. Tilsynsjobb kan kosta ein del, men er ein bagatell i høve til fritt laupande rovdyr. Bygningar til desse dyra er enkle og trengst i liten grad oppvarming, dyra sjølv ordnar. Dette brevet går til alle som har møtt rovdyrproblemet på nært hald og som strever med verneproblemet. Til slutt: Eg er ein person på 94 år og har gjeve syn til kjenne, og veit at mange er einige i dette. Derfor ser eg at saka må løysast snarast.