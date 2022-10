Ei framtidsretta utdanning for landbruket

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fylkeslaga i Akershus, Trøndelag og Vestland tar til motmæle mot vedtaket styret i Norges Bondelag gjorde i vår, om å jobbe for en omlegging av landbruksutdanninga med fagbrev som sluttkompetanse. Det er en ærlig sak å være uenig med styret, og i de ti årene denne saken har versert, er det ingen hemmelighet at det har vært delte meninger om hva som er riktig.

Rekruttering og utdanning er en sak Bondelaget prioriterer høyt. Etter hvert som ungdommenes preferanser og valgmuligheter endres, må også landbruket være villig til å endre sin utdanning for å fortsatt være attraktiv for nye ungdomsgrupper. Det var også noe av bakgrunnen for at styret landet på vedtaket, etter en samlet vurdering av informasjon, intern høring og grundige diskusjoner i styret.

I den interne høringa spilte alle fylkeslaga inn at utdanninga skal favne bredt og være relevant for selvstendig næringsdrivende bønder, ansatte og dem som skal ta høyere utdanning. Bondelagsstyret aksepterer ikke premisset om at en endring av utdanninga er en nedprioritering av bondens utdannelse til fordel for avløserens. Tvert imot er vedtaket en anerkjennelse av at mindretallet av elevene har praktisk gårdserfaring før de begynner på naturbruk.

Dermed trenger mange elever mye praksis for å bli gode yrkesutøvere i landbruket. Hvor mye driftsledelse det er i utdanninga vil avhenge av læreplanen. I dag er faget «Gårdsdrift» et fellesfag som alle må ha, mens «Økonomi og driftsledelse» er et valgfritt programfag i VG3. Kompetansebehovet er omfattende og økende, da må vi stille spørsmålet om dagens utdanning er tilstrekkelig for å gå rett ut i yrkeslivet? Fire år gir tross alt rom for mer læring enn tre.

Bondelaget mener vi bør se på muligheten for å utnytte mindre arbeidsintensive perioder i jordbruket til at lærlingene er inne igjen på skolene og får nødvendige kurs og teoretisk påfyll. Vekslingsløp der elevene er inn og ut av bedrift gjennom alle åra kan bidra til at man utnytter vekstsesongen til praktisk læring fra det første året, og skolebruket gjennom hele løpet.

Selv i en rendyrket 2+2-modell skal det være praktisk undervisning på naturbruksskolene på VG1 og VG2, og elever som ikke får læreplass skal ha et likeverdig VG3-tilbud på skolen. Da er det fortsatt behov for oppdaterte skolebruk. Dette er fylkeskommunens ansvar. Det forventer vi at de tar.

Styret deler oppfatningen om at det er viktig å ta vare på voksenopplæringstilbudet, og har derfor i vedtaket forutsatt at det skal ivaretas. Det kan løses på flere måter, men det er uansett noe vi må finn fram til i samarbeid med partene i jordbruksoppgjøret og skolene.

Fylkeslaga peker i innlegget på et sentralt moment som vil være avgjørende for å få til ei velfungerende lærlingordning: Økonomien i landbruket. Det har også styret vektlagt i vårt vedtak: Vi trenger økonomisk godtgjørelse utover det ordinære lærlingetilskuddet, da kostnadene ved lærlingen ikke gir mer inntekt til bonden. En slik kompensasjon må vi jobbe politisk for. Akkurat som vi gjør i alle andre saker som omhandler bondens rammevilkår.

2+2-forsøket hadde begrenset overføringsverdi, men ett positivt resultat var at bøndene som deltok i stor grad var fornøyde. Dette er i tråd med undersøkelser fra andre deler av næringslivet. Greier vi å rigge et godt system med tilstrekkelig økonomi, viser høringssvarene at fylkeslaga jevnt over har tro på at det er mulig å etablere lærlingplasser.

Til en viss grad vet vi hva vi har, men ikke hva vi får, og det er naturlig at en endring med flere spørsmål enn svar skaper usikkerhet. Vi har likevel tro på at et Bondelag med hånda på rattet, som fremmer løsninger og tar ansvar, vil være en avgjørende faktor for hvorvidt en omlegging lykkes eller ei.