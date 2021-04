Dyrevelferd i norske fjøs

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, har i Bondebladet og Østlendingen eit lesarinnlegg om dette. Ho fortel at om lag 60 prosent av dagens mjølkeproduksjon har båsfjøs. Utviklinga til lausdrift har gått smått. Dette er det berre å ta til etterretning. Mange har nok gått med lausdriftsdraumen, men ikkje vågd dei store pengekostnadane. Det er slik at økonomisk tryggleik ikkje har vore nok. Berre eit fåtal bønder har våga å ta dette steget.

Velferda i båsfjøset har vore under nedvurdering og mange har tømt fjøset for ku og teke til med annan produksjon. Svak økonomi har vore ei brems for utviklinga i mange produksjonar, som no må inn i grunnlaget for nye landbruksavtalar. Innteninga er avgjerande for alle, både store og små. Mattilsynet har kverka mange matprodusentar med påstand om svikt i dyrevelferda.

Kjersti Hoff set lys på realitetar over situasjonen med full rett. Det må økonomi til for å halda drifta oppe, da varene frå produsentane er grunnlaget i ei heil næring. Det motsette som skjer, er undergraving og avvikling. Ansvaret ligg hos regjering og statsadministrasjon.

Avviklinga av pelsdyrnæringa er eit brennande døme på ansvars undragelse. Korleis kan det gå an å sluntre unna lovnader og plikter? Røynslene fortel at liknande ting kan skje også med andre næringar. Me har sterke ynskjer og voner om betre og løftande vilkår i framtida. Dette gjeld alle produksjonar, og er avgjerande for velferda, både for dyr og menneske.