Dyretragedier og bondetragedier

Solveig Utvik, Vestvågøy

Den siste tids dyretragedier ryster oss alle. Dette handler ikke om onde og sløve bønder, men om bønder som er i dyp krise. Hvordan skal vi unngå slik tragedier i fremtiden? Sannsynligvis er risikoen for at bønder som får problemer, ikke blir fanget opp høyest, når de har ansvaret for dyra alene. Kan vi finne løsninger der de som de som driver med dyr alene, dvs. ikke har familiemedlem eller fast fjøsavløser sammen med seg, har en form for backup?

Det er ikke populært å gi ekstra pålegg eller lage nye regler. Men jeg mener at vi trenger et eller annet verktøy, slik at vi alle kan være trygg på at dyra har det bra, selv om jeg som bonde skulle svikte. Mange steder er det vanskelig å få ansatt avløser til landbruksdrifta. Det gjør at fridager er umulig å ta ut. Sånn som det er i dag, er det opp til bonden om han vil eller kan ta fri.

Jeg ønsker meg en ordning der det pålegges, eller i alle fall etterstrebes, en fridag i uka, slik at andre enn bonden er inne og steller husdyra jevnlig. Det vil gi en større sikkerhet for dyra og en bedre arbeidshverdag for bonden. Mange av oss kan komme i en situasjon der problemene blir for vanskelig å ta tak i, da trenger vi andre sitt blikk på hvordan det ser ut i fjøset.

Dagens avløsertilskudd (full dekning) dekker ca. 45 fridag. Da blir det nesten en fridag i uka, men da er det ikke rom for feriedager i tillegg dekket av dette tilskuddet. Bonden tar selvsagt fri og lønner avløser av sine driftsmidler der det er mulig. Generelt sett må lønnsomheten opp, slik at vi kan lønne en avløser og både ha ferie, og en fridag i uka.

Dessuten bør alle som har et profesjonelt dyrehold ha øverste sats med avløser-tilskudd for ferie og fritid. Om vi har et stort eller lite dyrehold, dyra trenger stell og tilsyn, og det koster penger å leie inn avløser.

En annen utfordring er mangel på arbeidskraft i landbruket. Det er vanskelig å få tak i avløsere mange steder, både faglærte og ufaglærte fjøsrøktere er vanskelig å rekruttere. Noe av problemstillingen er lav ledighet, en annen er lav lønn.

Jeg ønsker meg flere hender, og flere som har kunnskap om drifta i de ulike fjøsene. Det ser ikke ut til at det er mange nok fagarbeidere og agronomer som utdannes på naturbruksskolene, som søker på avløserstillingene. Kan en løsning være å gi mennesker som er delvis eller helt uføretrygdede, men likevel har en restarbeidsevne mulighet til å arbeide en dag i uka, dvs. 20 prosent, uten å miste deler av trygdeutbetalingene? Kan en annen løsning være og i større grad informere om jobbmuligheter i landbruket på introduksjonsprogrammet til våre nye landsmenn? Flere og kreative forslag til løsning trenges.

Det er ikke tvil om at dess flere som har kompetanse om dyrehold, dess bedre er det for matberedskap og matsikkerhet i landet vårt. Hvis landbruksdrifta legges ned i et område, kan det være krevende å få den i gang igjen når det er gått noen år. De biologiske prosessene vil gå sin gang, bygningsmasse og infrastruktur som ikke brukes og vedlikeholdes vil forfalle.

La oss utvikle flere ordninger som forebygger dyretragedier og bondetragedier.

