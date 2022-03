Du kan trygt kjøpe mat fra Tine

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sitt innlegg i Bondebladet 8. mars, hevder Dyrevernalliansens jurist og kommunikasjonssjef, Live Kleveland, at forbrukere på jakt etter matprodukter fra produsenter med god dyrevelferd, må styre unna samvirkene Nortura og Tine. Innlegget bærer tittelen «Alle kan satse på bedre dyrevelferd».

Noen eksempler på dårlig dyrevelferd i Tine tar ellers ikke jurist Kleveland seg tid til å nevne i forbifarten, selv om vi vet at Dyrevernalliansen er opptatt av tematikken rundt ku og kalv – og bruk av kutrenere for å nevne noe av det organisasjonen har adressert tidligere.

Bare så det er sagt: I Tine har vi aldri hevdet at det ikke er rom for å styrke dyrevelferden. Vi arbeider tvert imot med dokumentasjon av - og stadig forbedring av dyrevelferden. Dette forbedringsarbeidet pågår hver dag utfra prinsippet om at vi er bedre i dag enn i går, men ikke så gode som vi blir i morgen.

Vi er heller ikke blinde for det faktum at god dyrevelferd er en del av den uformelle kontrakten mellom oss - og kunder og forbrukere. Ja, vi er faktisk glade for at det reises noen tydelige forventinger til oss, og at det stilles kritiske spørsmål – også fra Dyrevernalliansen.

Men samtidig er det på sin plass å peke på den jobben som gjøres. For to år siden lanserte Tine en dyrevelferdsindikator, som nå viser utviklingen i alle besetninger tilbake til 2015 for rundt 40 forskjellige parametere. Den viser at vi har en positiv utvikling på de fleste områder, samtidig som det er områder der vi setter inn ekstra innsats – blant annet i forbindelse med de årlige fjøsrundene.

Fra nyttår har vi sammen med resten av storfenæringen lansert et eget dyrevelferdsprogram der veterinærer har årlig gjennomgang av besetningene, med særlig fokus på forbedringsområder.

Vi har heller ikke berøringsangst i forhold til temaet ku og kalv. Her er Tine en aktiv deltaker i spennende forskningsprosjekter, samtidig som vi registrerer at nyanser ofte forsvinner til fordel for følelser når temaet er oppe til diskusjon i offentligheten. Videre har vi de siste årene også hatt flere hundre fysiske og digitale møter med eierne våre over hele landet, der vi adresserer viktigheten av god dyrevelferd. Dette gjør vi utfra prinsippet om at det viktigste for dyrevelferden i Tine, er gode holdninger og styrket kunnskap hos bonden om hva som er god dyrevelferd og overskudd til å gjøre noe med det.

Du kan trygt kjøpe mat fra Tine, i trygg forvisning om at vi hver dag hele året jobber for at norske kuer og geiter over hele landet skal ha det bra.