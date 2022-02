Det spilles russisk rulett med forhandlingsinstituttet

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

2021 ble et dyrt år for jordbruket noe som resulterte i at prognosene som var satt slo feil. Høsten 2021 ble krevd ekstra forhandlinger fra faglagene, som resulterte i en delvis kostnads kompensasjon på ca. 740 millioner, beregnet fra 01. jan. 21 til september 2021, altså en foreløpig kostnadsdekning.

Da året 2021 er forbigått og økonomer har begynt å kalkulere, viser det seg store kostnader fra september til desember 2021. Kostnadene har fortsatt i 2022 med urovekkende styrke, hvor og når dette ender vil kun fremtiden kunne si noe om.

Total kalkylen for jordbruket legger forutsetninger på alle kostnader og inntekter i jordbruket. Når det gjelder strøm var denne prognosert til 39 øre pr. kWh pluss avgifter. Totalkalkylen forutsatte kostnaden for jordbruket, ekskl. veksthusnæringa, til en milliard kroner, regnestykker som er gjort i januar 2022 viser en kostnad på 1,73 milliarder kun på strøm. Dette er en økning på 73 prosent som etter hovedavtalen åpner for tilleggsforhandlinger. Kostnadene på gjødsel fra januar 2021 til desember 2021 har økt med ca. 80 prosent. og slik kan man lage regnestykker i det uendelige.

Så til det som skjer blant faglagene og staten. NBS var tidlig på banen og krevde kostnadskompensasjon gjennom tilleggsforhandlinger. Det er bare en hake ved dette, det innebærer at begge faglagene er enige i kravet. Dette tok NBS alvor og sendte et formelt brev der Bondelaget ble invitert med i til et felles krav. Før NBS fikk svar på brevet, ble det konstruert en strømpakke av noen av statsrådene, der var ikke NBS inkludert.

Denne pakka er starten på avviklinga av forhandlingsinstituttet slik jeg ser utviklinga. For hva har vi egentlig fått? Sett opp mot totalkalkylens prognose? Jeg stiller dette spørsmålet da denne pakken kun dekker 55 prosent av det som overstiger 70 øre pr. kWh for året 2021.

Så kom Bondelaget med svar, de ville ikke være med å kreve tilleggsforhandlinger. De vil i stede arbeide fram en gjødselpakke til de som ikke allerede har kjøpt gjødsel. Dette indikerer sterkt at Bondelaget har vært på bakrommet med statsråder, både når det gjelder strøm og gjødsel. Denne handlingen blokkerer for at forhandlingsinstituttet sin intensjon trer i kraft.

Hvis vi heller hadde krevd tilleggsforhandlinger på de kjente kostnadsøkningene for 2021 og de foreløpige økningene for 2022, ville det gitt handlingsrom for å øke kjøttprisen og for å fjerne nedgangen i målpris på melk, samt fått tilstrekkelige kostnadskompensasjoner. Noe som hadde sikret den matproduksjonen vi trenger.

2022 kan vise seg å bli året Bondeopprørets iherdige arbeid for å løfte jordbrukets økonomiske rammer elegant blir torpedert, som en følge av ønske fra statsråder og Bondelaget i å avvikle forhandlingsinstituttet, til tross for Støres anbefaling i stortinget.