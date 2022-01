Det pill ròte systemet

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Teaterstykket «Bondetinget», sett opp av Vestland teater, skildrar mekanismane i jordbrukspolitikken. Og mekanismane er dei same no som på 1970-talet. Visst ikkje landbruket sjølv ynskjer å endre mekanismane, og setta seg i førarsetet på endring, så skjer det aldri. Me har to fagorganisasjonar i landbruket, med forhandlingsrett i dei årlege jordbrukstingingane.

Les også: Norges Bondelag forsvarer bonden

Eg har vore eitrande forbanna på eigen organisasjon, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) dei siste åra. NBS har i ei årrekke opptredd som Norges Bondelag (NB) – light. NBS vil noko anna enn NB på mange område, men NBS har gitt etter for press og vore med på endringane som har skjedd.

Me har vore ein aukande mengde medlemmar i NBS siste åra som har stått opp på Landsmøte og sagt at nok er nok. Våren 2020 fekk eg nok etter jordbrukstingingane, og melde meg ut av organisasjonen. Eg så inga vits i medlemskap, i ein organisasjon som var meir opptatt av å gjera «ting riktig» i forhold til systemet, enn å gjera dei «riktige tinga».

Når Anders Nordstad kom inn i organisasjonen som generalsekretær, 1. januar 2021, melde eg meg inn igjen. Endeleg ein mann som kallar ein spade for ein spade. Etter Landsmøte til NBS i november 2021, så er det no på plass eit sentralstyre der fleirtalet er krystallklare. Og med den ekstreme kostnadsveksten ein no opplever, sluttast rekkene meir og meir i eigen organisasjon.

Folk er raka blakk, og so seier NB nei til at me skal nytta oss av opninga i hovudavtalen om tilleggsforhandlingar? Systemet er pill rote. Etter eitt år med bondeopprør og fokus på talmateriale, så er framleis årets studiemateriale i NB basert på gamle mytar og dårlege tal. Når landbruket blør og er i ferd med å drukne, så har NB fokus på å skapa optimisme i landbruket, ved å jobba for tiltak som ikkje løyser problemet.

Annonse

Bondeopprøret har på direkte tale frå NB sentralt fått skulda for at det ikkje vert tilleggsforhandlingar. I fylgje Hans Jørgen Boye, så har han skriftleg at generalsekretæren i NB gjer bondeopprørarane skulda for at det ikkje kunne krevjast tilleggsforhandlingar no. Bondeopprøret skal visst med sitt arbeid ha forkludra den moglegheita. Det fortel svært mykje om sentralleiinga i NB, som umogleg kan vera i vater. NB leitar konsekvent etter syndebukkar for eigne feil, i staden for å fikse feila.

Les også: Årtier med for dårlige inntektsmål

Så lenge me ikkje klarar å endre det pill ròte systemet, så kjem ikkje ting til å endre seg, garantert. NBS-medlem, NB-medlem, anna medlem eller ingenstad-medlem: Me må alle angripa det pill rote systemet. Og me er fleire som har gjort ein innsats i NBS for å få klar bane til å kalle ein spade for ein spade.

Difor er NBS krystallklare i sin tale no, og bondeopprøret dreg i same retning. No er det NB som er proppen. Dei vil ikkje krevja tilleggsforhandlingar etter hovudavtalen. NB tviheld på det pill ròte systemet. Me må gjera oss ferdig med kostnadskompensasjon og gjennomføra tilleggsforhandlingar NO. Om ikkje vert me gislar i jordbrukstingingane til våren.

Alle bønder ynskjer det same resultatet, det er eg heilt sikker på. Men nokon tøffe val må til, elles står me på staden kvil.