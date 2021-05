Det haster for jordbruket

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forhandlingene om jordbruksoppgjøret er i gang. Det er mange forhold og detaljer fra begge parter som er vanskelig å få tak i for mange.

Her er et eksempel som er lett å forstå: Det viser hvor mye hver får av et brød som veier ca. 750 gram og koster ca. 25 kroner i butikken:

Bonden får 2 kroner for kornet som går med til et brød.

Mølla får 2,50 kroner for å male kornet.

Bakeren får 10,50 kroner for å bake brødet.

Butikken får 7 kroner for å selge brødet.

Staten får 3 kroner i moms.

Dette eksemplet viser at butikken tar 3,5 ganger så mye for å selge brødet som bonden får for å produsere kornet til et brød. Det er stor forskjell i innsatsfaktorer og arbeid for bonden og butikken.

Bonden har utgifter til såkorn, kunstgjødsel, drivstoff + bruk av traktor, åkersprøyte skurtresker o.s.v. Butikkens arbeidsinnsats er å slå beløpet for brødet inn i kassa, fordi bakeren setter brødet i hylla hvor kunden henter det.

Dette er svært urettferdig. Det er storting og regjering som har ansvaret for å styre og regulere næringslivet. Når regjeringa kan legge ned ei hel lovlig næring, pelsdyrnæringa, så må det gå an å gjøre noe for å få et bedre jordbruksoppgjør for bøndene.

Butikkene har selvfølgelig store utgifter til lokaler og betjening, men det er fritt fram å starte opp matbutikker. Hvis den maten vi spiser kunne selges i færre butikker, så er det mange penger å spare på lokaler og betjening. Det har aldri vært snakk om konsesjoner eller andre begrensninger fra statens side overfor matbutikkene. Her er det mye å gå på. Hvis maten vi spiser kan selges i for eks. halvparten av de butikkene vi har nå, ville butikkene, med en fortjeneste på 3,50 kroner i stedet 7 brød pr. brød, ha nok igjen til betjening og lokalleie.

Tenk om bonden hadde fått 5,50 kroner for kornet til et brød, istedenfor 2 kroner som nå? Fortjenesten er den samme for bonden og butikken i di fleste produksjoner i landbruket som kjøtt, melk, poteter, frukt, bær osv.

Et viktig poeng: Maten vil ikke bli dyrere i butikken for forbrukeren. Det haster med omfordeling og en mer rettferdig jordbrukspolitikk. Videreføres den som føres nå, vil stadig flere gårdsbruk legges ned, og butikkene vil gå tomme for mat. Hva gjør vi da?