Når media skal forklare bakgrunnen for opptøyene på Sri Lanka, forteller de at pandemien gitt sviktende inntekter for turistindustrien, slik at mange har blitt arbeidsledige. Dette er imidlertid bare en liten flik av forklaringen.

Sri Lanka er nemlig et godt eksempel på et samfunn som nå har gjennomført, og lider under det grønne skiftet. I fjor sa Sri Lankas president at han ville få samfunnet til å slutte med fossilt brensel. I tråd med dette fikk han også en «lys» idé, nemlig at alle bøndene i Sri Lanka nå skulle begynne med organisk jordbruk.

Dette medførte at man skulle slutte å benytte kunstgjødsel og insektmidler, da produksjon av disse baserer seg på bruk av fossilt brensel. Så i april i 2021 ble dette forbudt å benytte, og bøndene ble tvunget til å dyrke «organisk» i stedet. Dette var «til beste for planeten», for å sitere presidenten. «Vi skal bevare helsa til planeten vår, og sikre oss menneskelig bærekraft» sa han videre, mens han oppfordret alle andre regjeringer i verden til å følge hans eksempel.

Dette viste seg å være et kolossalt mistak, og de fattige måtte betale den høyeste prisen. Sri Lankas risproduksjon falt med 20 prosent på seks måneder. Landet gikk fra å eksportere ris til å måtte importere ris for en halv milliard dollar.

Sri Lankas største eksportartikkel, te, sviktet også. En halv milliard dollar i tapte inntekter ble resultatet. Dette kombinert med korrupsjon, vanstyre og ødeleggende kinesiske statslån, gjør at landets økonomi er fullstendig ødelagt.

Denne idiotpolitikken har resultert i at landet er uten midler til å betale vitale importprodukter, som mat, drivstoff og medisiner. Energiprisene er tredoblet i løpet av siste året, noe som har gitt en inflasjon på nesten 20 prosent.

Derfor er det opptøyer og matmangel i landet. Dette er det grønne skiftet i praksis.