Det foregår et gisseldrama i landbruket

Den norske stat har tatt den norske bonde som gissel i iveren etter å få ned matvareprisene. Dette begynte så smått ved hovedavtalens inntog i Norge, og da var det Ap sin politikk som trengte arbeidskraft til bynær industri. For å få dette til måtte gårdbrukerne lenkes fast i et system de ikke kom seg ut av. Dette fungerte godt helt til noen illsinte Hitra-bønder aksjonerte i 1975. Da opplevde jordbruket en liten opptur fram mot midten av 80-tallet, før regjeringa på nytt strammet inn levevilkårene til bonden.

Faglagene med hver sine vinklinger på problemene har endt med effektiviseringskrav, større bruk og sentralisering av matproduksjonen. Bonden på sin side har, trofast mot sin herre, løpt raskere, produsert mer og effektivisert for å få døgnets timer til å strekke til, men baksiden snakker ingen om, der lønn har gått ned og gjeld vokst. Det er ingen politiske partier som går fri i domstolen for den gisseltakingen som foregår.

Så til hvorfor bonden er et gissel, der regjeringa er gisseltakeren. Kostnadsveksten har eksplodert i Norge, og alle innsatsfaktorene i jordbruket har steget, men regjeringa har ikke fulgt opp med å kompensere utgiftene eller å indeksregulere støtten med konsumindeksprisen.

Regjeringa har vært bevist på å tviholde på disse prinsippene i budsjettnemnda, slik at staten dikterer normtallene som benyttes for å beregne inntektsutviklinga. Regjeringa har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på budsjettnemdas tallgrunnlag og komme med anbefalinger. Her har regjeringa elegant holdt representanter fra faglagene borte, hvilken annen arbeidsgruppe hadde godtatt dette?

Faglagene krevde tilleggsforhandlinger med den avgåtte regjeringa, og fikk dette innvilget, men her var Høyre og KrF så smarte at de lot den nye regjering ta forhandlingene med faglagene. Dette gjorde de med fullt overlegg da de visste hvor stort spillerom den nye regjeringa hadde, kun for å forhindre at jordbruket fikk full kostnadskompensasjon. Dette var ferdigforhandlet høsten 2021. Dagens situasjon er vesentlig verre enn den var i oktober, prisveksten på innsatsfaktorene i landbruket har steget oppimot 50 prosent siden siste forhandlinger, i tillegg har strømregningene eksplodert.

Etter dialogmøte mellom faglagene og landbruksministeren, der ministerens lovnad er at det skal komme en kompensasjon i løpet av året, men ikke før etter de ordinære forhandlingene. Med den prisveksten som er, risikerer bonden at hele jordbruksstøtten denne våren går med til å kjøpe gjødsel, plast, såvare og diesel for å opprettholde matproduksjonen, som regjeringa har gitt jordbruket som oppgave.

Regjeringa har vedtatt at selvforsyningen skal opp til 50 prosent, uten å være villige til å løfte rammevilkårene i næringa. Jordbruket er i en stor likviditetskrise. Eneste mulighet næringa har, er å gå i dialog med sine bankforbindelser for å skaffe penger fram til eventuelle tilleggsforhandlinger foreligger.

Men hvilken bank er villig til å bidra når det ikke er noen lovnad fra regjeringa på hva jordbruket kan forvente å få i kompensasjon. Når skal denne gisselaksjonen fra regjeringa ta slutt?