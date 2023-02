Det finnes ennå håp

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vidar Udseth, Hitra

Nedleggelsen av 3–5 gårdsbruk hver dag er en konsekvens av jordbruksavtalen slik den er utformet og praktisert. Siden 50-tallet er 330 000 bruk lagt ned og i dag er det 4500 bruk som er såkalte heltidsbruk. Resultatet er utarming av bygdesamfunn og en dårligere selvforsyningsgrad – 37 prosent i dag.

Nåværende regjering har en målsetting om å øke denne til 50 prosent, men ennå har den ikke kommet med konkrete forslag til hvordan. Dette spørsmålet er for viktig til å overlates til bondeorganisasjonene og embetsverket.

Fordi eliten i disse organisasjonene og embetsverket har en felles oppfatning om målet for politikken, en enighet som er underkommunisert til betalende medlemmer.

Norges Bondelags 75 års jubileumsbok ble unndratt offentlighet fordi det ble for tydelig at lagets målsetting var «færre, men sterkere bruk». Dagens Næringsliv 8. februar 1991: – Når sysselsettingen stadig går nedover og inntektene blir dårligere, hvordan karakteriserer du måloppfyllelsen av opptrappingsvedtaket fra midten av 70-åra?

Departementsråd Per Harald Grue svarer: – Den har faktisk vært meget god. Faktisk har vi truffet med innertier både for sysselsetting og effektivitetsutvikling.

NBS har gitt ut heftet 40 år med bondeopprør – interessante anekdoter fra det indre liv rundt jordbruksforhandlingene. Men også skremmende hvordan verdiskapingsprogrammet blir hyllet. Ved ysting av egen melk kunne det nevnte bruk produsere 110 000 liter ekstra utover brukets kvote. I tillegg få offentlig finansiering og støtte til bruksutbygging og kapasitetsøkning. På hvilken måte det legges ned gårdsbruk, har liten betydning, bare det blir færre og de gjenværende blir større.

Vi har sjøl vært et utbyggingsbruk og nytt godt av offentlig finansiering, støtte og øket melkekvote. Det er gjerne offentlige krav som fører til byggeplaner, for vårt vedkommende var det gjødselforskriften. En slik byggeprosess og planlegging tar gjerne år, og en går på en måte inn i en boble.

Det var først som leder av Hitra Bondelag noen år senere, og en søken etter sammenhenger at jeg oppdaget at tilleggskvoten vår kom fra en annen bygd eller annen gård i nabolaget, hvor staten hadde fristet vedkommende med oppkjøp av kvoten. Tviler på at utbyggingsbonden Vidar hadde vært i stand til å lytte på noen som helst form for motforestillinger på dette tidspunkt.

Annonse

For å mørne bonden til å gjøre dårlige valg – for næringa og dermed nasjonal matsikkerhet – må økonomien til den enkelte undermineres. Dette gjøres ved at produksjonskapasitet bygges opp, som fører til overproduksjon, prisfall på produkter, dårlig økonomi og fortvilelse. Import av matvarer forsterker disse punktene. Da blir det hykleri å fordømme dyr og menneskelige tragedier som oppstår som konsekvens av en ønsket politikk.

Dette ble resultatet etter opptrappingsvedtaket i etterkant av Hitra-aksjonen i 1975. Og dessverre vil milliardene ved siste jordbruksoppgjør føre til det samme. Mer av den medisin som i nærmere 70 år har virket, på tross av vedtak i stortinget om økonomisk likestilling og økt matvaresikkerhet.

Riksrevisjonen har påpekt at resultatet av den førte landbrukspolitikk er i strid med de vedtatte mål i Stortinget. Men slik kritikk preller av som vann på gåsa, i alle fall så lenge symbiosen mellom organisasjoner og embetsverk får skjule seg bak fasaden av kompleksitet.

Bør Stortinget sette ned en kommisjon og høring slik at Stortingspolitikerne får innblikk og kunnskap nok til å ta gode valg? De fleste partier har over lang tid vist unnfallenhet, men ennå finnes det håp om å bedre sjølforsyningsgraden med økt bruk av norske ressurser, ta i bruk jord ute av drift og større utnyttelse av utmarka. En del av forklaringen på at dette har kunnet pågå, er samfunnets holdninger til vekst. Det er hyggelig og besnærende og motta hyllest når nyefjøset står der, med stor omtale av media, i aviser og fagblad.

Bondeopprøret har fått stor og fortjent oppmerksomhet. Det gjenstår å se om næringa får den fortjente oppmerksomhet. Kan håpe at mange nok forlanger endring, slik som allianse «for ny landbrukspolitikk». Denne oppblomstring av misnøye har som kjennetegn at det foregår utenfor «våre organisasjoner». Dette har sin årsak at vi har et korporativt styringssystem i Norge. Det vil si at landbruks- og fiskeriorganisasjonene er en del av statsapparatet og følgelig har ansvar for at det er ro i rekkene. Dette gjelder også andre sektorer.

Vi har enkeltpersoner på Stortinget som forstår hva som skjer. Disse trenger støtte, slik at de makter å fremme en viktig diskusjon om realiteter og at reell makt og ansvar blir overført til folkevalgte politikere og organer.