Den viktige kampen mot granbarkbillene

Etter skjebneåret 2018 har det vært svært mange og bekymrede medieoppslag om muligheter for sterkt økende populasjoner av granbarkbiller. Det er også frykt for andregenerasjoner, både i Norge og Sverige, og i Europa for øvrig. Hvis man ser til Sverige og tilstander der, helt siden stormen «Gudrun» i februar 2005, så bør det kanskje være en god del å lære?

I Sverige er det kun, og har hele tiden vært, én anbefalt begrensningsmetode som har blitt prioritert, slik det faktisk også er i Norge. Den eneste og beste metoden, sies det, er «Søk og plukkhogst». Dette er en tidkrevende og svært dyr metode. Ofte fører mengde og tidsknapphet at de gitte utkjøringsfrister blir overskredet. Nytteeffekten blir også sterkt redusert. Mesteparten av billene faller av og blir igjen i skogen. «Søk og plukkhogst» er, etter min mening, beheftet med en vesentlig og fatal ulempe: Man er alltid for sent ute.

I 2019 erklærte Skogsstyrelsen, v/generaldirektør Sundqvist, krig mot barkbillene og de etablerte prosjektet «Stoppa borrarna!» Det har ikke styrelsen lykkes særlig med. Billene flyr og angriper skog som aldri før, år etter år. Nettstedet «skogsforum.se» kalte nylig tiltaket for en fiasko.

I en krigssituasjon, når«fienden» strømmer på, kan det være både fornuftig og logisk å ha tilgjengelig en mest mulig effektiv, stående beredskap. Videre å benytte seg av, og bruke, alle tilgjengelige, effektive og relevante «våpen» mot fienden. Skal man vinne en krig, så må vel fienden tas ut og nedkjempes, slik at man unngår nye angrepsbølger?

Slik det nå skjer i Sverige, så er «Søk og plukkhogst», inkludert kartlegging av hvor angrepet vil skje/har skjedd, som det eneste, men reaktive tiltaket, faktisk å sammenligne med: Å sende saniteten inn på slagmarkene, for å transportere ut sine sårede og døde.

Det er å håpe at en i Norge vil gå for en kombinasjon av de omtalte metodene i kommende år. Søk og plukkhogst-metoden «tar ut/fjerner» bare ca. 1/3 av billebestanden, tall fra Sverige. Naturlige «fiender/predatorer» og effektive giftfrie feromonfeller vil kunne ta ut ca. 2/3 av billene. Behov for den første metoden vil da suksessivt reduseres når billepopulasjonen tas ned.

Om man ser på investering i bruk av feller i et større perspektiv, som en forsikring og/eller «medisin» og får vite at slike feller lever i 30–40 år fremover og at man derved vil ha en stående beredskap tilgjengelig ved neste korsvei, så tør vel det være en fornuftig investering? «Premien» blir da rimelig.

Jeg har tidligere sett beregninger fra Sverige på hvor stor nyttekosteffekten kan bli etter en koordinert kampanje. Disse viser at man har svært mye økonomisk å vinne på å bruke et stort antall feller i en felles, samordnet dugnad i større og utsatte skogområder.

