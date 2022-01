Bondelaget må føre eigen politikk

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det på mange måtar gledeleg å sjå at fylkesleiar i Vestland Bondelag, Anders Felde den siste tida har blitt ein tydleg talsmann for politikken til Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) både lokalt og i riksmedia.

Felde ynskjer både ei ny innretning på investeringsmidlane, satsing på små mjølkebruk, ei betre tilpassing av beitekravet. Han er også inne på tanken at lausdriftskravet kanskje berre bør gjelde nybygg. Vi som medlemar i NBS kan berre ynskje Felde velkommen etter.

Det som får oss til å reagere er at då vi fronta desse synspunkta i forkant av jordbruksforhandlingane i 2021 gjekk Felde ut i media, inkludert direkte på radio og skulda NBS for å drive «Ole Brumm-politikk». Dette var ting ein ikkje kunne få til. Det NBS dreiv med var urealistisk. Kva har endra seg sidan april som får Felde til å gjere ein slik snuoperasjon?

Det er sjølvsagt inga skam å snu. Men Bondelaget kan ikkje drive landbrukspolitikk på ein slik måte at leiinga i Vestland Bondelag skal opptre som predikantar og seie ein ting her i fylket for å behalde medlemar, medan Bondelaget sentralt held fram som før, med å føre ein politikk som i liten grad er tilpassa bønder på små og mellomstore gardar. Her er Bondelaget i ferd med å føre eigne medlemar bak lyset.

I eit innlegg i Bondebladet og Nationen påpeika ordførar i Gloppen, mjølkebonde og bondelagsmedlem Leidulf Gloppestad nettopp dette med kvar Noregs Bondelag står i forhold til Vestland Bondelag, då han stille det gode spørsmålet om Bondelaget vil løfte i lag med distriktsjordbruket?

Svaret på det spørsmålet ser det ut som vi må vente på. Det er flott å sjå at Vestland Bondelag frontar god NBS-politikk, men det kan vere verdt å minne om at det er leiinga i Noregs Bondelag som går til forhandlingar med staten, ikkje Felde og Vestland Bondelag.

Ynskjer bøndene ein landbrukspolitikk der ein ser heilskapen i landbruket, fleire bønder, ei innretting på IN midlane som styrkar dei minste bruka, eit beitekrav tilpassa klima og miljø og eit lausdriftskrav som gjeld nybygg, so må ein setje si lit til NBS. Der er desse punkta forankra i heile organisasjonen.