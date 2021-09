Bondefangeri i IPT-næringa

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Bondebladet 2. sep. forteller Trude Refsås om hvordan bedriften IPT Norge SA (IPTN) kuppet «inn på tunet»-samarbeidsavtaler i Trøndelag, da gårder som var i samvirkebedriften IPT Trøndelag takket nei til å fusjonerer inn i IPTN. Dette er kraftig lesning, og særlig reagerer jeg på svaret som kom fra daglig leder i IPTN, som til dels er løgn (etableringsprosessen), til dels svært uklart eierforhold til avtaler. Jeg vil forklare:

I 2016 var Norges Bondelag (NB) delaktig i etableringen av samvirkebedriften IPTN, som ble opprettet sammen med dagens daglige leder i IPTN, Hege Lindstrøm, som den gang var leder i IPT-utvalget i Norges Bondelag. Bedriften skulle være en paraplyorganisasjon for IPT-gårder over hele landet. IPTN, nå med Hege Lindstrøm som daglig leder, etablerte regionale samvirker rundt om i landet med IPTN som paraplyorganisasjon. I 2018 startet IPTN prosessen med å fusjonere alle regionene inn i IPTN. Noen valgte å avstå fra fusjon (bl. annet IPT Trøndelag) og da satte like godt IPTN i gang med å etablere enda et samvirke i samme region (IPTN region Midt). Dette er slik det var.

Bedriften IPTN SA sine vedtekter, som slår fast at medeiere kun behøver å være i prosess for godkjenning, står i sterk kontrast til stiftelsen Norsk Mat sin 8-trinns modell for godkjenning, der siste trinnet gir rett til å benytte merkevaren, betegnelsen og logo. Bedriften IPTN eies altså av flere gårder som ikke er IPT, og det med velsignelse fra både Norsk Mat og Norges Bondelag.

Eierbedriften IPTN selger også tjenester for sine medlemmer, før de har fått godkjenning hos Norsk Mat. Dette skjedde i sommer, med Norsk Mat sin velsignelse. Her er det også interessant om det finnes mørketall, da det kun er godkjente gårder som IPTN markedsfører på sin hjemmeside. Samarbeidet mellom Norsk Mat og IPTN gir rom for å tolke muligheten av at Norsk Mat ser gjennom fingrene med denne praksisen, som svekker tilliten til merkevaren IPT.

Stiftelsen Norsk Mat har en faggruppe, som fungerer som en ankeinstans for gårder som ikke blir godkjent i første omgang, eller som mister godkjenningen. Denne faggruppen ledes av nestleder i eierbedriften IPTN. Dette kan ikke tolkes annerledes enn at bedriften IPTN har særdeles gode vilkår for egne medlemmer, på bekostning av resten av næringen.

Så må vi snake om pris og eierskap til avtalene. Her kommer jeg tilbake til daglig leder i IPTN sin uttalelse i Bondebladet 2. sep., der det påstås at gårdene selv eier avtalene. Så lenge gården holder seg i samvirkebedriften IPTN, vil gården kunne beholde avtalen. Men hvis gården melder seg ut av samvirkebedriften, hva skjer med avtalen da? Jeg antar at avtalen beholdes i IPTN, og at gården da mister avtalen, dvs. man mister jobben sin.

Kostnaden for avtaler gjennom IPTN, er 20 prosent av omsetningen på Inn på tunet-avtalen din. Det vil si, at av den prisen du i utgangspunktet har fått for jobben din, som du ellers skulle ha til egen lønn, sosiale utgifter og driftskostnader, havner 1/5 først i IPTN sin lomme, til å betale lønn til deres funksjonærer. Ville du betalt 20 prosent av hele årslønna di, for å få hjelp til noen søknader? For avtaler som du mister, hvis du melder deg ut? Jeg tror mange ikke kjenner til denne sammenhengen, eller hvor omfattende den kan virke på sikt. Det ryktes at noen føler seg “tvunget” til å melde seg inn i IPTN for å beholde egne avtaler, når IPTN etablerer seg i regionen.

Når en bedrift som IPTN kjører sitt eget løp på bekostning av tillit til merkevaren, bygger en medlemsmasse delvis basert på frykt. Medlemmene får ikke eie sine egne avtaler, og samtidig legger IPTN opp til en struktur som aldri vil virke samlende på IPT-næringen. Da er det på tide å si ifra.

Jeg vil kalle IPTN sin medlems-strategi for et realt ran og et bondefangeri. Samarbeidet mellom IPTN, Norsk Mat, NBS og NB, styres av noe få, enige venner, noe som ikke tjener tilliten til merkevaren IPT, ei heller IPT-næringen på sikt.

Vi trenger et uavhengig fora som er gunstig for alle å delta i, der IPT-næringen kan synliggjøre gårdene for det offentlige. Det burde Norsk Mat klare. Samtidig bør Norges Bondelag og NBS kunne samarbeide om et IPT-fora for å fremme næringen inn i landbruket. Uansett bør Norsk Mat og Norges Bondelag sørge for at IPTN oppfører seg anstendig i måten bedriften utøver sin praksis på, så hele IPT-næringen kan få nytte av et felles organ for markedsføring.