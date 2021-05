Behov for faktaorientering i importdebatten

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi i dagligvarebransjen, den norske bonden og politikerne er helt avhengig av et faktaorientert ordskifte for å forsyne vår befolkning med mat og bidra til verdiskaping over hele landet. Når stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (AP) påstår i Bondebladet 29.april at «de store kjedene spekulerer i at vi skal velge utenlandsk kjøtt som har klart dårligere dyrevelferd, ved å ha nesten like pakninger», etterlyser vi mer fakta i debatten om import. Påstanden fra Sandtrøen er både uriktig og urimelig.

Norgesgruppen ønsker å selge det norske bønder produserer og jobber tett med leverandørene for å etterstrebe dette, men til tider er det umulig å skaffe nok norsk råvare. Av denne grunn må vi selge kjøttprodukter av importert råvare for å unngå tomme hyller.

Fravær av grensehandel og endret handlemønster har bidratt til stor etterspørsel etter norske landbruksprodukter det siste året. Det gjelder særlig kjøttprodukter laget av svin og storfe. I 2019, som kan anses som et «normalår», var det over 95 prosent norsk råvare av storfe og svin i våre butikker. Når det må åpnes for mer import, vil andelen norsk råvare ligge på mellom 80 og 90 prosent.

Noen ønsker å skape et inntrykk at dagligvarekjedene er på kjøttshopping i utlandet for å presse prisen på norsk kjøtt ned. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten. Vi antar at landbrukspolitikere ved hvordan importregimet henger sammen, men for ordens skyld kommer det en liten gjennomgang her. Når lagrene for kjøtt begynner å gå tomme, ber Nortura Landbruksdirektorratet om å åpne for import.

Nortura som markedsregulator har plikt til å forsyne markedet, og ber myndighetene om å redusere tollsatsene når markedet må suppleres med importert kjøtt. Reduksjonen av toll gjøres slik at summen av råvarepris i utlandet og toll til sammen tilsvarer Norsk prisnivå. Å rette kritikken angående importregelverket, når det gjelder dyrevelferd, mot dagligvarekjedene, kan minne om ansvarsfraskrivelse fra Sandtrøen. Det er jo tross alt stortinget som har laget de reglene og vi forholder oss til de enhver gjeldende regler.

Vi følger også veileder fra Mattilsynet om opprinnelsesmerking og EU kommisjonens bestemmelse om opprinnelsesmerking fra 2018. Vi jobber hele tiden med mer åpenhet i verdikjeden og opp mot forbruker. Derfor har vi de siste årene endret vår merking av produkter, faktisk utover det regelverket krever av oss. Regelverket tillater å merke kjøttet med en meget generell merking som: opprinnelse: EU og ikke-EU, men vi ønsker å gi forbruker så god informasjon som mulig og merker da med det aktuelle landet som kjøttet kommer fra.

Vi må importere som en konsekvens av underskudd i norsk råvare. Vi spekulerer ikke i salg av utenlandsk kjøtt. Vi er opptatt av at butikkhyllene ikke skal stå tomme, og vi er enda mer opptatt av at det først og fremst skal være norsk kjøtt i våre butikkhyller.