Årets jordbruksoppgjer – ei katastrofe for landbruket

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Årets jordbruksoppgjer hamnar i Stortinget, etter at partane fekk eit tilbod frå staten, som var mindre enn halvparten av kravet. Tilbodet har frå den eine parten fått karakteristikken eit ”hån mot norsk matproduksjon”. Jordbruksoppgjeret har ikkje nådd si målsetting om eit økonomisk utkome for den aller viktigaste næringsgreina, som er å produsere den maten vi lever av ikkje berre i dag, men og for framtida. Difor er det viktig å berge landbruket.

Noko er hakkande gale når den økonomiske modellen, som ligg til grunn for jordbruksoppgjeret, har sentralisert landbruket til snart ei alt for stor eining i kvar bygd. Landbruksmiljøet er difor øydelagt i mange bygder.

Ein gard er ei bedrift med naturgrunnlag og teknisk utstyr. I tillegg kjem arbeidskrafta til drifta. Jordbruksavtalen skil ikkje mellom desse greinene, og difor er det blitt opprør, når ein får opplyst at lønnsevna i jordbruket er på rundt 135 kroner timen i snitt, når driftskostnadane er dekt. Samanlikna med andre yrke, er vi i landbruket nede på det vi kallar sosial dumping, som vi alle tek avstand frå.

Stortinget har bestemt at inntekta i landbruket skal målast som vederlag for arbeid og eigenkapital. Kostnadsauken har auka meir enn på inntektssida, og det er grunnen til at landbruket med denne økonomimodellen vil verte sjølvutslettande. Ikkje i nokon annan industri må arbeidarane betale av løna si for å halde maskinpark og driftsmiddel, slik landbruket gjer etter jordbruksavtalen. Det er her gapet vert større for kvart år, og difor er timeløna nede i 135 kroner.

Seigpining er eit stygt og simpelt ord, men er det som høver best, om ein ser det i samband med talet på nedlagde gardsbruk sidan vi fekk ordninga med eit Jordbruksoppgjer, der alle har gjort sitt beste for å halde norsk landbruk oppe. Nokon har misbrukt makta si og andre har vore for feige til å bruke makt, når ein har hatt det.

Von i hengande snøre vert diverre ikkje noko utfordring for KrF, det har både Bollestad og Reiten sett ein politisk stoppar for. Både landbrukspolitisk talsmann og nestleiar i Arbeidarpartiet har kome med utspel i pressa som tyder på at dei forstår problemstillinga, og at partiet no vil gjere noko for å berge landbruket. Slik har det diverre ikkje vore sidan Øksnes i si tid tok affære etter Hitra-aksjonen.

Det er eit stort fleirtal som ønskjer rein mat produsert i Norge. I ei tid der maten utgjer ein stadig mindre del av det ein tener, er det forståeleg at folk er villig til å betale meir for mat produsert i landet. Etter koronapandemien er det særleg viktig å auke sjølvbergingsgraden, som no er under det forsvarlege. Noko som mellom anna skuldast nedbygging av matjord og svekka importvern.

Resepten er: Nokon på Stortinget må fremme forslag om at kravet frå landbruket på 2 114 milliponar vert innfridd. Samstundes må ein opprette ein framtidskommisjon til å greie ut ein ny jordbruksmodell, der ein gjer omgripande endringar. Det må bli økonomisk attraktivt å produsere mat, men ein må og ta omsyn til fleire faktorar i næringa, som miljø, berekraft og auka sjølvberging. Det må vere grunnlag for framtidas jordbruksoppgjer.