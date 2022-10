Alle skal med – gjelder det jordbruket og?

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Alle skal med har vært og er et politisk slagord. Dette gjelder også i høyeste grad for norsk jordbruk. Norge har en krevende topografi for jordbruk. Klimaet er hardt og mye av tilgjengelig dyrkbart areal ligger slik til at det er kun grasproduksjon som er mulig. Disse arealene ligger litt her og der, inn i en dal og opp på et fjell.

Det er dyrt og frakte husdyrgjødsel og grovfôr over store avstander. Derfor har og ønsker vi et desentralisert jordbruk som kan utnytte de knappe jordressursene vi har.

For å gi disse brukene rammevilkår slik at bonden har ei inntekt pr. time lik folk flest, snittlønnen blant lønnsmottakere, er man avhengig av å ha gode måleverktøy for økonomien i jordbruket. Man må måle nivået og sørge for at rammevilkårene er tilpasset disse brukene, slik at snittet til disse brukene har inntektsmuligheter som er oppnåelige i praksis.

– Det styrende flertallet på stortinget Ap og Sp, med støtte fra SV, har sagt at alle bruksstørrelser, uavhengig av geografi, skal jevnstilles. Mens man fikk dette politiske vedtaket i stortinget, så jobbet Grytten-utvalget med å se på inntektsmåling i jordbruket. Der har man valgt å legge inn en grense og satt en anbefalt vekting der alle kornbruk under 400 dekar er utelatt, samt de brukene under 76 sau og 31 ammekyr.

Vi minner om at snittkornbruket i Norge er 276 dekar, 88 vinterfôra sau og 20 ammekyr pr. bruk, altså anbefaler inntektsutvalget og utelate store deler av næringa, ikke bare "små" bruk, men også i store bruk, i norsk målestokk. Hvordan tenker utvalget at en skal kunne lage rammevilkår, som skal holde liv i små og mellomstore bruk over hele landet, dersom en ekskluderer disse fra inntektsmålingen?

Man kan ikke ha politiske målsettinger og på samme tid velge bort realitetene. Skal vi oppnå målet om 50 prosent selvforsyning, er vi avhengig av små og større bruk over hele Norge, for å utnytte jordressursene best mulig. Politiske målsettinger er viktig, og for jordbruket viktig for å skape framtidstro, rekruttering og økt matproduksjon, basert på norske ressurser.

Men målsettinger må gjøres om til praktisk politikk, som setter den norske bonden i stand til å utføre dette viktige samfunnsoppdraget. For å utforme denne politikken, er man helt avhengige av gode måleverktøy, slik at man får tilpassede rammevilkår.

Da kan man ikke utelate 22 000 bruk fra inntektsberegningen.