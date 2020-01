Vil ta ut 54 gauper i år

Lørdag 1. februar starter årets gaupejakt. Dagen før, er utfallet av Klima- og miljødepartementets behandling av tre klagersaker om kvotejakt på gaupe klar. Konklusjonen er at departementet åpner for jakt på 54 dyr i fire av de åtte rovviltregionene.

Tar ut gaupe i fire regioner

Det skjer selv om den nasjonale gaupebestanden for syvende år på rad ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper. Ifølge Rovdata, er det fra 2016 til 2019 registrert i gjennomsnitt 56 familiegrupper av gaupe i Norge.

Departementet ønsker imidlertid å ta ut gaupe i regioner der bestandsstatus ligger over bestandsmålet for disse regionene. Det gjelder for:

* region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder): Bestandsmål er 12 årlige familiegrupper. Gjennomsnitt for 2017 til 2019 er 13 familiegrupper.

* region 3 (Oppland): Bestandsmål er 5 årlige familiegrupper. Gjennomsnitt for de tre siste åra er 6 grupper.

* region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag): Bestandsmål er 12 årlige familiegrupper. Gjennomsnitt for de siste tre åra er 16,5 grupper.

I region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) er det ikke bestandsmål for gaupe. Som tidligere år, blir det åpnet for kvotefri jakt i regionen, melder departementet.

Rotevatn: – Tar hensyn til nasjonalt bestandsmål

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, blir det åpnet for kvotejakt i noen regioner. De kvotene som er satt, tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet. Det blir åpnet for jakt på totalt 54 gauper, av disse 18 hunndyr, i fire av de åtte rovviltregionene, uttaler ny klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding fredag.

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 (Oslo, tidligere Akershus og Østfold), region 5 (tidligere Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark).

Ifølge seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet, er det flere årsaker til at gaupebestanden går ned. Kvotejakt er én av årsakene.

– Derfor strammer vi nå grepet i de regionene hvor bestanden er lav, sier Hanssen til NRK Nordland.

Hun betegner bestanden nasjonalt som relativt robust, selv om gaupa i enkelte regioner ligger under bestandsmålet.

– Likevel er det nettopp fordi man ligger under bestandsmålet i noen områder at vi mener det ikke er grunnlag for kvotejakt her. Målet er å få opp bestanden, sier Hanssen.