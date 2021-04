Vil øke forbruket av norsk bygg

Norges Bygdekvinnelag mener en god del av Norges import av blant annet ris og pasta kan erstattes av byggkorn som er produsert i alle våre landsdeler. Det vil være gunstig både ernæringsmessig og for videre klimaarbeid, mener organisasjonen.

– Ved å øke forbruket av norsk bygg til mat, vil klimaregnskapet bli gunstigere. Bygg er dessuten veldig sunt, med høyt innhold av næringsstoffer som har gitt livsviktig næring til folk gjennom generasjoner, uttaler bygekvinneleder Jorun Henriksen.

Bygdekvinnelaget har sammen med Nibio og matforskningsinstituttet NOFIMA testet ut ti ulike byggsorter for å finne ut hvilken sort som best egner seg til hvilken mat.

Hovedkonklusjonen er at dagens kommersielle byggsorter Brage, Heder og Arild egner seg best som mel til baking.

Annonse

Nakenbyggsortene hadde størst innhold av betaglukan, og passet best til matretter. Korn fra sorten nakenbygg passer veldig godt som erstatning for eksempelvis ris.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ser et stort potensiale i bygg som ledd også i å styrke norsk selvforsyning.

– Økt bruk av bygg til menneskemat kan bidra til å styrke selvforsyningen vår av mat i Norge. Det er viktig at vi i Norge utnytter alle de produktive jordbruksarealer vi har for å øke produksjonen av mat til egen befolkning. Et godt sted å starte, er å øke forbruket av bygg som matkorn, sier Bollestad i en pressemelding fredag.

Nå jobbes det fra flere hold for å få opp forbruket. Det skjer blant annet i form av "Matkorninitiativet". Felleskjøpet, Norges Bondelag og NMBU står bak dette bransjeinitiativet, og har som felles mål at økende markeder for plantebasert kost skal dekkes med norske råvarer "så langt det er mulig".

Les også: Ber regjeringa sikre minst 50 prosent selvforsyning