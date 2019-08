Vil ha slutt på gratispassasjerer

Stian Eide har intervjuet Ola Sunde i denne saken.

Ifølge Ola Sunde, grønt- og melkeprodusent i Klepp, er det noen aktører som ikke betaler avgift når de importerer landbruksplast. Avgiften er frivillig, og skal gå til å finansiere innleveringen av landbruksplast gjennom Grønt Punkt.

– Alle må være med å betale inn i ordningen, det er noen som sluntrer seg unna. Det er importører eller de som selger videre. Det er mange måter å lure systemet på, siden det er en frivillig ordning. Du kan for eksempel betale avgiften på bare 50 prosent av plasten du importerer, og ha kvittering på det, sier Sunde.

Frykter forskrift

Sunde vil ikke ut med navnet på importører av landbruksplast som ikke betaler avgiften, men sier han vet med sikkerhet at det skjer. Grønt Punkt har tidligere gjort en undersøkelse som skal vise at slik import skjer.

– Vi må verne om denne ordningen, for det er ikke lov å brenne eller deponere landbruksplast. Vi må ha en plass å levere den inn og holde det i gang. Da er det viktig at alle er med. Selv om det ikke er en forskrift, kan vi fort få det. Det blir fort verre for den enkelte bonde, sier Sunde.

– Men når det ikke er en lovpålagt avgift: Hvorfor skal importørene av landbruksplast velge å betale den?

– Vi risikerer en statlig ordning, og det vil heller ikke importørene av plast være tjent med. Hvis direktoratet skal gå inn å lage en forskrift, kan det fort bli enda høyere avgift. Nå er det Grønt Punkt som styrer dette, de er en organisasjon som er eid av næringslivet. De skal bare styre og ordne vederlaget.

Omdømme

Sunde er ikke bare redd for at en eventuell statlig forskrift lett kan bli både dyrere og mer firkantet enn dagens ordning med Grønt Punkt.

– Vi er avhengig av et godt renomme, vi kan ikke ha plastbål rundt om i dette landet. Det går bare ikke. Vi er helt avhengig av disse leveringspunktene.

Ikke pant

Klepp-bonden vil heller ikke skifte dagens ordning med en panteordning.

– Det er de som har ivret for å ha en pant på dette, akkurat som brusflasker. Det tror jeg blir ganske omfattende. Vekta på plasten som blir levert inn vil variere mye, avhengig av om den har ligget tørt og hvor ren den er.

Må betale

I fjor gikk innsamlingen av landbruksplast med 7,5 millioner i underskudd. Avgiften er dermed satt opp i år.

– Dette er en appell: Vi må være villige til å ofre litt for dette her, alle må være med, også innsamlerne. Da må det være nok penger i systemet, også for de små importørene. Det er ikke så stort omfang på det i dag, men alle må med. Ordningen tåler ikke at alle gjør det slik, sier Ola Sunde i Klepp.