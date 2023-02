Vil doble tilskudd til ferie og fritid

Inge Martin Karlsvik er styreleder i Norske Landbrukstenester (NLT) og vil at tilskudd til ferie og fritid skal mer enn dobles. Maks sats er i dag 96 580 kroner, og NLT vil ha det opp til minst 200 000 kroner. Nationen omtalte denne saken først.

– Bøndene sin arbeidsdag er lang og ofte krevende, og for mange er det en kamp å få endene til å møtes. Våre erfaringer viser at mange bønder ikke ser seg råd til å prioritere ferie og fritid. Mangel på fri over lang tid kan gjøre noe med bonden si helse, som i neste omgang kan føre til større etterspørsel under landbruksvikarordninga, skriver NLT i sitt innspill til jordbrukets krav.

Pressa økonomi

Dersom bonden betaler minstetariff fra 2022 var 287,30 kroner. Dersom du tar ut maksimalt tilskudd kan du ha ferie- og fritidsavløsning i 336 timer, eller 45 dager. NLR mener at tilskuddet må økes nok til at bonden kan ta fri en helg i måneden, i tillegg til fem uker ferie.

– Sånn som økonomien er nå med pressa økonomi er det bestandig en avveining om du skal bruke penger på frie inntekter til bonden, eller om det skal være ordninger som ikke nødvendigvis gir mer inntekt, men mer fritid. At vi har det øremerka gjør at du enten kan bruke det, eller la være. Du får ikke pengene om du ikke gjør det, sier Karlsvik.

Vi som næringsdrivende vil betale alle andre regninger først, så kommer ferie og fritid på siste plass

Tilskudd til ferie og fritid blir brukt av de aller fleste bønder, og å øke satsene her er dermed nesten like kostbart som å øke bondens inntekt tilsvarende.

– Dersom vi snudde på det og fjerna refusjonsordningene, så er det klart at vi ville sett en dramatisk endring i hva bonden hadde hatt råd til å ta seg ut av fri, selv om pengene ble overført til andre tilskudd. Vi som næringsdrivende vil betale alle andre regninger først, så kommer ferie og fritid på siste plass, sier han.

Er ikke bare bønder

Karlsvik mener det er viktig at bønder i likhet med andre grupper kan ta seg tid til å ikke bare være bonde.

– Vi tror at selv om du ikke får en tilnærma lik arbeidsdag, så blir det å ha mer ferie og fritid viktig for framtidas bonde. Bonden bør kunne ta seg fri for å følge jentungen på fotballkamp, å kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre, sier Karlsvik.

– Hvor stor støtte tror du dette har blant bønder?

– Det er vanskelig å si. Mange ser nok at de gjerne vil prioritere økt fri inntekt, mens andre vil prioritere ferie og fritid, svarer han.

Bonden bør kunne ta seg fri for å følge jentungen på fotballkamp.

Rekruttering til landbruket

NLR mener det velferdsordningene er avgjørende for at ungdom skal velge landbruket som arbeidsplass.

– Dette er ikke minst viktig for bondens ektefelle og familie, som aldri får bonden med på ferie. Jeg tror ikke vi kommer i en situasjon hvor det blir en voldsom gullgruve å være bonde. Hvis vi i tillegg må stå på 24/7 for dårlig lønn, så tror jeg ikke det er det som trekker ungdom inn i landbruket, sier Karlsvik.

Han mener det også er et ledd i arbeidet med dyrevelferd.

– Når det er så mye fokus på dyrevelferd, og det henger tett sammen med bondevelferd, så tror jeg det er viktig at bonden skal ha en hverdag han eller hun finner levelig, sier Karlsvik.

Økt sats ved sykdom

Satsen for avløsning ved sykdom økte fra 1670 til 2100 kroner per dag i jordbruksoppgjøret i fjor. Det mener NLT er bra, men de mener den må økes videre til minst 2500 kroner i årets oppgjør.

– Vi må få døgnsatsene opp til et nivå der de faktiske kostnadene blir dekket. Vi må kunne betale de ansatte skikkelig og skal vi ha de dyktige ansatte, så koster det. Det må på et vis ordningene gjenspeile, sier Karlsvik.

Stå på krava

Karlsvik har en fortid som leder i Møre og Romsdal Bondelag, og forstår at faglaga har flere hensyn enn bare velferdsordningene. Han mener likevel de bør stå på krava på dette feltet.

– Litt av dilemmaet er at ingen er imot ferie og fritid, men faglaga blir målt på kroner per årsverk i jordbruksoppgjøret. Dette har en nesten like stor kostnadsside som inntektsøkning. I fjor krevde faglaga i sitt samle innspill en opptrappingsplan. Selv om de ikke fikk med staten på det i fjor, så håper vi de fortsetter i år, sier Karlsvik.