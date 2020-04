Vi spiser mer usunt enn før koronakrisa

Koronaepidemien truer folkehelsa, selv uten at man blir smittet, mener Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Norsk koronamonitor fra Opinion har intervjuet 2 642 nordmenn om hvordan deres matvaner er blitt etter koronautbruddet. En av ti spiser sunnere mat nå sammenlignet med før koronautbruddet. Dobbelt så mange, to av ti, spiser mindre sunt. Syv av ti sier matvanene er uendret.

Noen kjedespiser, noen trøstespiser og noen skal kose seg. Uansett årsak – det er på tide å ta kontrollen tilbake, det kan ikke være lørdag hele uken, skriver OFG i en pressemelding.

– Matvanene våre satt på prøve

Hverdagsrutinene er betraktelig endret for de fleste, mener ernæringsrådgiver for Opplysningskontoret for frukt og grønt, Iselin Bogstrand Sagen.

– Mange er permitterte, mange føler seg ensomme, og mange har mistet kontroll over hvilken dag det er. Mange er på hjemmekontor og skal samtidig passe barn, og kanskje også inntre i rollen som lærer for barna sine. Når hverdagsrutinene våre blir satt på prøve, blir også matvanene våre satt på prøve, sier Sagen.

I de fleste kostholdsundersøkelser ser man et tydelig skille i matvanene mellom dem med lav og høy utdannelse. De med høyere utdannelse har vanligvis sunnere matvaner enn de med kortere utdannelse.

Når hverdagsrutinene våre blir snudd på hodet spiller det mindre rolle hvilken bakgrunn man har.

Uansett utdanningsnivå viser Opinions undersøkelse at en stor andel, spesielt unge voksne oppgir å ha fått dårligere matvaner i denne perioden. Bare noen ganske få hevder å ha bedre matvanene sine.

Oppskriften for å gå opp i vekt

– De fleste vet nok godt hva de bør spise mindre av. Nå gjelder det bare å ta kontroll, og gjennomføre. Husk at det ikke er et offer å gi slipp på de dårlige matvanene, det er vel heller tvert om. Fargerik, frisk og god mat gjør godt for både kropp og sjel.

Hvordan skal en unngå at koronatiltakene blir en trussel for folkehelsa?

Dårlige matvaner og lite fysisk aktivitet er oppskriften for å gå opp i vekt. Så ikke gå i fellen med å tenke "Ja, men jeg tar det av igjen etter at hjemmekontortilværelsen er over", skriver OFG.

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk. I tillegg anbefales det å begrense inntaket av rødt kjøtt, salt og sukker. Det anbefales også at vi spiser minst 500 g frukt og grønnsaker hver dag, halvparten av hver.

Mer grønt og frukt

Spiser du mer av det som er ekstra bra for kroppen blir det langt mindre plass til det vi bør spise litt mindre av.

Ernæringsrådgiverens beste tips er derfor å fylle halve tallerkenen med frukt og/eller grønnsaker til hvert måltid.

-- Det kan for eksempel være halve middagstallerkenen med en gresk salat, grillede grønnsaker eller bakte rotgrønnsaker. Eller havregrøt toppet med bær og et glass appelsinjuice, sier Sagen.

Hun forklarer at frukt og grønnsaker er en svært viktig kilde til kostfiber og mange viktige vitaminer og mineraler.

Kostfiber bidrar til at vi holder oss mett lengre og til et stabilt blodsukker. Noe som kommer godt med for å få søtsuget under kontroll.