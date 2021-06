Velg lam og kje på grillen

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ronald Slemmen, styreleder i NSG

Mens mange arbeidstakere kan ta en etterlengtet sommerferie, er sau- og geitebønder nå i full sving med å produsere mat til meg og deg.

To millioner sau og geit er nå sendt på beite for å spise seg tykke og fete på gress, skog, busk og kratt. Sauen og geita er viktige for å utnytte arealet og ressursene vi har i Norge for å produsere mest mulig mat. De ressursene finner vi verken i byene eller ute i Nordsjøen, men ved fjorder, fjell og utmark i distriktskommuner over hele landet.

Norsk småfenæring inviterer nå hele Norge til å bli med på grillfest for å støtte en viktig distriktsnæring – småfenæringa.

Småfenæringa bidrar med mer enn penger inn i kommunekassa. Artsrikdommen i slåtte- og naturbeitemarkene er avhengig av beitedyra for å overleve. Slåttemarkene spiller en nøkkelrolle som mat og husrom for humler og villbier, og uten beitedyra vil disse gro igjen.

Når beitedyra spiser av gresset, øker de også karbonbindingen i beitemarkene. Beitinga fører til at gresset får dypere røtter, og øker dermed karbonlagringen i jorda. Denne karbonbindingen gir et positivt bidrag til klimaregnskapet.

Selv om det nå åpnes opp for utenlandsferie, er det mange som velger Norgesferie også i år. Mange turistkommuner venter nå storinnrykk av turister fra hele landet.

Sauen og geita gjør en viktig jobb for å vedlikeholde kulturlandskapet ved å holde skog og kratt nede. Det levende og vakre landskapet turistene beundrer på norgesferien sin kan vi i stor grad takke beitedyra og småfenæringa for.

Norsk lam og kje er en fantastisk råvare som er ettertraktet hos både norske og utenlandske kokker. Mange forbinder lam med sesongmat som fårikål og lammelår, men kjøttet passer også utmerket på grillen. Det lyse kjøttet har en mild smak, med god fettmarmorering som gjør det mørt og saftig.

Velger du lam og kje på grillen får du ikke bare et smakfullt måltid, du velger også et lokalt produkt produsert på norske ressurser